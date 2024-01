Bekijk: ‘Bakker Jan’ duikt 25 meter onder het ijs en mag nu toch ontbijt sponsoren

Jan Dierickx Visschers, in Izegem gemeenzaam bekend als ‘Bakker Jan’, liep in deze voorbije ijskoude dagen op hete kolen. Hij ging in de clinch met het stadsbestuur, waarvan hij zelf ook als gemeenteraadslid zetelt, omdat hij de pistolets en ontbijtkoeken voor het winterontbijt van zijn eigen club niet mocht leveren. Maar dat kon hij nu eigenhandig omzeilen door alles te sponsoren. En om dat te ‘vieren’ pakte hij zondagmorgen uit met een duik van van 25 meter onder het ijs.

De Izegemse IJsberenclub is een onderdeel van de Izegemse Krekelzwemmers (IKZ), een vereniging waar bakker Jan Dierickx Visschers voorzitter van is. Zijn zus Jocelyne is trainster van de ijsberenclub en Jan is zelf een van de trouwe ijsberen die quasi elke zondagmorgen in de winter op post is. “Sinds ik gemeenteraadslid ben (Jan werd verkozen voor STIP en zetelt sinds januari 2019 na de vorige verkiezingen, red.) mag ik geen zaken meer doen met de stad. Ik heb deze achterhaalde regelgeving aangekaart bij de VVSG en ook daar gaven ze me gelijk. Maar het Izegemse stadsbestuur is niet te vermurwen.”



Maar Jan kon het maar niet over zijn hart krijgen dat in ‘zijn’ club hij het ontbijt niet mag leveren. “Ik heb nu aangeboden om te mogen sponsoren. Dat mag ook”, zei hij deze morgen. “Net als ik straks ook aan het College mag aan staan als gemachtigd opzichter”, klinkt het ietwat cynisch.

Op de video in bijlage zie je hem een duik van 25 meter, de breedte van een olympisch bad, maken onder het laagje ijs dat zondagmorgen op het Izegemse buitenbad lag. Hij wordt er opgewacht door Jean-Louis Brylla, de bokser die zich in een jaar tijd opwierp tot de opperijsbeer.

Inschrijven voor het winterontbijt (inclusief duik voor wie wil) kan hier.