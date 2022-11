Beernemse wandelclub viert 50-jarig bestaan met expo: “Wandelsport werd diverser”

De Beernemse wandelclub bestaat een halve eeuw en viert dat met een expo in het Schepenhuys. Het bestuur riep alle (oud-)leden op om archiefmateriaal uit te lenen. “Het was ongelofelijk hoeveel beeldmateriaal, krantenknipsels en gadgets we konden verzamelen.”

De voorbije jaren werd de heuglijke verjaardag van de vereniging tot in de puntjes voorbereid. De 400 huidige leden en heel wat oud-leden werden opgeroepen om archiefmateriaal aan de bestuursleden te bezorgen. “We wilden iets speciaal doen. Een gewone gratis wandeling of receptie, dat is niet heel bijzonder. We wilden iets doen met al het materiaal dat onze leden verzamelden. Van krantenreportages uit onder meer de Krant van West-Vlaanderen tot oorkondes en affiches van eerdere wandelingen, we konden het allemaal gebruiken”, zegt voorzitster Els Vyncke.

Lovende reacties

Het resultaat is een ferme tentoonstelling op de benedenverdieping van het Schepenhuys. Aan de hand van kijkkasten, gadgets en fotowanden kom je meer te weten over het ontstaan van de Beernemse wandelclub, de vele wandelreizen en festiviteiten.

De organisatie werd opgericht door André Altruy, en daar herinnert ondervoorzitter Roger De Schuyter zich nog heel wat van. “Onze eerste voorzitter heeft met zijn eerste 500 frank een wandeling georganiseerd. En de rest is geschiedenis”, vertelt hij enthousiast. “Over vijftig jaar raken heel veel mensen verbonden met onze organisatie. De eerste reacties waren dan ook lovend, want velen herkennen mensen van vroeger, of zichzelf.”

Els Vyncke is blij dat de sport de laatste jaren een transitie doormaakte. “Corona deed velen afhaken omdat je plots overal gratis kon gaan wandelen. Veel organisaties en federaties stelden gratis wandelingen ter beschikking, maar dat zorgde er ook voor dat nieuwe mensen de sport leerden kennen. Bovendien ontstonden de laatste jaren nieuwe varianten. Het gaat lang niet meer louter om een tocht rond de kerktoren, maar er zijn ook trails en dergelijke. Het is dus lang niet enkel een sport voor oudere mensen.”

Bootreis naar York

Een van de hoogtepunten uit de tentoonstelling zijn ongetwijfeld de beelden uit de eerste jaren van de club. “Het is opvallend om te zien wie er nog allemaal in het bestuur zat, hoe het er aan toeging op feestjes, hoe men soep staat te scheppen…

Bovendien vonden we beelden en reportages terug van de vele wandelreizen naar Groot-Brittannië en Oostenrijk. Vroeger gingen ze met zo’n 400 mensen per trein naar de Oostenrijkse bergen. De club werd er uitgenodigd door de lokale toeristische dienst en reisde een dag heen, wandelde een dag en kwam de volgende dag al terug. Er waren zelfs bootreizen met 600 leden naar York”, besluit de gepassioneerde voorzitster.

De tentoonstelling is elke namiddag gratis te bezichtigen in het Schepenhuys, Markt 1 in Oedelem.