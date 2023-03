Beernem huldigt haar petanquekampioenen

Het schepencollege van Beernem huldigt Carlos Teerlinck uit Oostveld, die Belgisch Kampioen Petanque Tripletten Gemengd bij Deafsport België werd. Teerlinck behaalde deze mooie titel met zijn Brugse medespelers Filip Bostyn en Sonja Demunter. Zijn petanqueclub met huisvesting in het gebouw van sporthal den Akker feliciteerde de kampioenen. Deze club bestaat ondertussen al twintig jaar en telt meer dan 100 spelers.

Toekomst

“Heel wat kampioenen zijn al in onze club gegroeid”, aldus een trotse voorzitter Jeroen Devisch, die samen met zijn bestuursleden instond voor de organisatie van deze gezellige avond.

“We hebben bij PC Den Akker nog drie kampioenen allen wonend in onze gemeente. Zo mogen we ook Sofie De Klerck en Christien Gydé feliciteren, die provinciaal kampioen doubletten dames werden. Onze toekomst lijkt verzekerd, want Noah Heinderson werd kampioen bij de jeugd”, legt de voorzitter uit. “Ik vind het een mooie sport”, weet de jeugdige kampioen Noah te vertellen. “Zo eenvoudig is het niet. Het is kwestie van de juiste afstand uit te meten en raak te gooien”. (Regi)