Bedankingen en huldigingen bij Rode Kruis-Kuurne tijdens nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Rode Kruis-Kuurne vond plaats, waarbij talrijke vrijwilligers en medewerkers in de bloemetjes werden gezet. Eén van de belangrijkste momenten van de avond was de dankbetuiging aan Stefaan Pottie, die twaalf jaar lang voorzitter was van de Kuurnse afdeling van het Rode Kruis. Hoewel Stefaan zijn functie als voorzitter neerlegt, blijft hij actief binnen de organisatie als PR-verantwoordelijke. Zijn opvolger is Geoffrey Lagaisse uit Deerlijk.

Naast de voorzitterswissel werden ook de vrijwilligers van Rode Kruis-Kuurne in de kijker gezet. Drie personen behaalden hun brevet na het volgen van de combinatiecursus Eerste Hulp en Helper en namen dit tijdens de receptie officieel in ontvangst. Bovendien specialiseerden ook verschillende vrijwilligers zich verder binnen het Rode Kruis: Brenden Audoor, Mariska Debaere en Veerle Verlinde behaalden hun brevet van eerstehulpverlener, Kaat Debaveye, Matthias De Smet, Annelies Malysse, Femke Segaert en Wendy Verbeke werden dan weer eventhulpverleners. Carl Messely slaagde in de vijfjaarlijkse proef en behoudt zo zijn ‘112’-badge als ambulancier voor dringende geneeskundige hulp. Carine Rotty, Benny Vanhee en Wendy Verbeke mogen zich Ambulancier Niet Dringend Patiëntenvervoer noemen. Brenden Audoor slaagde eveneens als Initiator Eerste Hulp voor Jeugd. Daarnaast werden ook drie vrijwilligers gehuldigd voor hun langdurige inzet: Stephane Carrette voor 15 jaar inzet, Carine Vanderhelstraete voor 20 jaar inzet en gewezen voorzitter Stefaan Pottie voor maar liefst 45 jaar inzet. Het Rode Kruis-Kuurne verwelkomde ook twee nieuwe vrijwilligers: Lefty Verlinde en Veerle Verlinde. (BRU/foto BRU)