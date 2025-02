Beauvarletkoor kleurt het leven al 50 jaar met muziek: “Voor jullie is niets onmogelijk”

Het Beauvarletkoor Koksijde bekleedt een ereplaats in de grote galerij verenigingen die de gemeente rijk is. Vijftig jaar nadat het muzikale avontuur startte, werd het koor officieel gehuldigd in raadzaal de Kokpit.

Een halve eeuw geleden (1975) richtten Veurnaar Jean-Paul Byloo en de Nieuwpoortse Gonda Maesen een bescheiden kamerkoor op, dat vandaag is uitgegroeid tot een talentvol gezelschap met een 40-tal zangers en zangeressen. Om het met een muzikale term te illustreren: het ging van meet af aan crescendo. Een jaar na de oprichting nam het koor al deel aan het provinciale koortornooi en promoveerde het naar de tweede afdeling.

Op de vooravond van hun tienjarige bestaan kaapte Beauvarlet een ereprijs weg en stegen ze met ruim 90 procent naar de hoogste reeks. Het tweede decennium kenmerkte zich door een verjongingskuur en enkele grote producties met semiprofessionele koren, soms met instrumentale ensembles. Dankzij de financiële en logistieke steun die de gemeente sinds 1996 aanbood aan het koor, kon de vereniging grote producties aan haar palmares toevoegen. Dat resulteerde in memorabele topstukken zoals het Requiem van Mozart, de Messiah van Händel en de Johannes-Passion van Bach.

Engelengezang

Burgemeester Sander Loones, de schepenen en genodigden werden bij de start van de huldiging meteen getrakteerd op een knappe bewerking van Thank You for the Music, wat de burgemeester beschreef als engelengezang. “Jullie zijn zowat de soundtrack van mijn jeugd geweest, want jullie cd uit de jaren 90 werd thuis heel dikwijls afgespeeld”, zei Loones.

“Vandaag is het Beauvarletkoor Koksijde een waardige culturele vaandeldrager van onze gemeente. Jullie repeteren nog elke maandag in de Kerkepannezaal van Sint-Idesbald. Heel wat Koksijdenaars vinden de weg, maar ook uit de buurgemeenten – en zelfs het hinterland – zetten mensen de stap. Dat zegt veel over jullie positieve uitstraling! Ook nationaal en internationaal zijn jullie heel actief en genieten jullie aanzien. De voorbije jaren organiseerden jullie koorreizen naar onder meer Duitsland, Polen, Spanje, Tsjechië, Ierland en Engeland. In 2010 stonden zelfs vier concerten gepland, met nog een zomerse koorreis naar Duitsland”, vervolgt de burgemeester.

Carmina Burana

In 2012 zorgde het Beauvarletkoor Koksijde samen met andere koren uit binnen- en buitenland voor de uitvoering van Carmina Burana van Carl Orff in de Praagse Smetanazaal. “Voor jullie is niets onmogelijk: jullie kunnen polyfonische composities brengen, uit de vroege en late barok, van de klassieke periode tot de romantiek én hedendaagse muziek, en jullie luisteren al jaren onze lokale happenings op. Ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de 50-jarige geschiedenis van het koor, en zeker ook de mensen achter de schermen. Ik kreeg de namen door van duizendpoot Hilde Van Iseghem, perfecte penningmeester Georges Van Iseghem en Marianne Pauwelyn (het aanspreekpunt met de mensen die Beauvarlet Koksijde elk jaar steunen). Met de initiatieven van dirigente Sarah Decadt oogt de toekomst van de vereniging rooskleurig: zij begeleidt Jokobeau (Jong Koksijds Beauvarletkoor voor 13- tot 18-jarigen) en sinds 2017 startte ze Beau-re-mi voor kinderen van 8 tot 12 jaar.”

Topstukken

Koorvoorzitter Dorothea Carbonez glunderde van trots: “Het jaar 2025 wordt voor ons een jubeljaar, dat start met deze academische zitting en ook onze website zit in een nieuw jasje! Ik wil nogmaals onze voedstervader Jean-Paul Byloo en voedstermoeder Gonda Maesen bedanken, want alles startte toen zij mij op een beurs aanspraken Thea, zou jij in een koor kunnen zingen? Ik dank ook postuum het echtpaar Carlo Verlodt en Jacqueline Van Damme die in 1968 de eerste lokale muziekschool oprichtten, die aan de basis lag van de huidige Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek, StAPWest. En dan is er ook Jan Vermeire, op wie we sinds 1996 konden rekenen als dirigent, maar die er door zijn muzikale netwerk als organist voor zorgde dat we konden uitpakken met topstukken. Jan deelde niet alleen zijn muzikale passie en hoogtepunten met ons koor, maar ook zijn bourgondische levensstijl en culinaire hoogtepunten! Onze dirigente Griet De Meyer leidt – en soms lijdt ze (knipoogt) – tal van projecten, zoals laatst ons kerstconcert. Ik bedank Sarah Decadt die op meesterlijke wijze onze jonge koorleden leidt – zij dragen haar op handen! Ik richt me ook tot onze nieuwe burgemeester: de voorbije decennia zijn we door de gemeente financieel, technisch en logistiek in de watten gelegd – we hopen dat dit zo blijft!”

Info: www.beauvarletkoor.be.