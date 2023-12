BC Molenhof viert zijn kampioenen

Het bestuur van BC Molenhof, gevestigd in café ‘t Molenhof in Moere, huldigde zijn kampioenen van het afgelopen biljartseizoen. Kampioen werd Stefaan Staelens met 14 matchen en 28 punten. Tweede werd Jan Marchand met 14 matchen en 20 punten. Hij maakte meer ballen dan gelijkgestemde Johan Vandevelde die eveneens 14 partijen en 20 punten totaliseerde. Op de foto zien we voorzitter Tom Vanhoutte in het gezelschap van de kampioenen. Enkele muzikanten van de Koninklijke Fanfare De Orpheonisten kwamen het feest opluisteren. Zo werd het een fijne en gezellige viering. (GC/foto Coghe)