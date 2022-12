BBAT roept Skalaar uit tot ‘Beste club van het jaar’

Wat een eer voor Skalaar! De Belgische koepel BBAT heeft de Torhoutse aquarium-, terrarium- en vijververeniging uitgeroepen tot ‘Beste club van het jaar’. Het bestuur mocht een oorkonde en een trofee in de vorm van een vis in ontvangst nemen.

Voorzitter-secretaris Michiel Seys is meer dan blij met de erkenning door de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders BBAT: “Dit is een aansporing om hard voor onze leden te blijven werken.”

Stijgend ledenaantal

De hulde had plaats tijdens de BBAT-bondsdag. In 2019 bestond Skalaar, opgericht in 1949, precies 70 jaar en naar aanleiding van die verjaardag werd in de 19de-eeuwse kapel van Ten Walle een unieke Aqua-terra Expo georganiseerd. Niet eens een jaar later barstte de coronacrisis in alle hevigheid los en dus werd de begerenswaardige titel van Beste club van het jaar pas nu toegekend. Niet enkel op basis van de 70ste verjaardag en de schitterende expositie, maar ook vanwege de georganiseerde ledenavonden met degelijke gastsprekers, de activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen en… het stijgende ledenaantal, wat niet evident is anno 2022.

“Al meer dan 70 jaar begeleidt en stimuleert onze club als BBAT-lid met enthousiasme mensen met eenzelfde passie, met name het op een correcte manier houden van vissen, amfibieën en/of reptielen”, zegt Michiel. “Daarbij staat het welzijn van de dieren altijd centraal. Maandelijks komen de leden samen in ons lokaal, zaal Club de B. Daar krijgen ze een boeiende voordracht over onderwerpen inzake onze hobby.”

Vijver in tuin de Brouckere

Skalaar richt zich tot houders en kwekers, zowel beginners als experts. Er kan via de club voer van hoge kwaliteit aangekocht worden tegen democratische prijzen.

“We hebben een poelenproject, organiseren een paaseierenraap, leggen uitstappen in naar aquarium- en terrariumbeurzen, enzovoort”, vervolgt Michiel. “Als lid van Skalaar ontvang je maandelijks het magazine Aquariumwereld en krijg je elk kwartaal onze nieuwsbrief. We hebben de vijver in de tuin de Brouckere aangelegd en onderhouden hem ook. Hij viel al enkele keren in de prijzen als mooiste vijver. Voorts pakken we jaarlijks halfweg juni met onze ruilbeurs uit, een aantrekkingspool voor hobbyisten uit alle hoeken van het land en zelfs van over de grens. Iedereen is welkom.”

“Wie interesse heeft in onze club kan vrijblijvend komen kennismaken. We hebben ook een aantrekkelijke jeugdwerking.”