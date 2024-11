Basketbalclub uit Tielt zamelt centen in voor Valencia: “Gewezen gasttrainster woont en werkt in het getroffen gebied”

De wedstrijddag van Basket Midwest All-in Garden aanstaande zaterdag in Tielt staat volledig in het teken van hulp aan de lokale bevolking in de buurt van Valencia. De club heeft namelijk een warme band met Marta Cepero, een Valenciaanse basketster en leerkracht die vorig jaar gasttrainer was bij de club.

“Marta was hier heel geliefd”, zegt voorzitter Tom Scherpereel. “Zij en haar gezin zijn gelukkig ongedeerd, maar sommige kinderen uit haar klas hebben al drie dagen geen elektriciteit of stromend water.”

De Spaanse twintiger kwam twee jaar geleden werken in België als au pair. In haar moederland speelde ze basket bij Valencia en die sport pikte ze bij ons in Tielt weer op. “Ze is bijna een jaar bij ons geweest en coachte de U14”, legt Tom uit.

Kampioen

“De taalbarrière was in het begin best groot, want haar Engels was niet zo denderend. Maar ondanks die drempel werd Marta hier al snel op handen gedragen. Ze was heel geliefd én ze zette bovendien ook resultaten neer. De U14 speelde onder haar leiding zelfs kampioen.”

“Marta speelde ook bij de damesrecreanten en ook daar leverde ze een mooie bijdrage door een aantal technieken te demonstreren. Na haar terugkeer naar Spanje ging ze werken als leerkracht in Sedavi, een voorstad van Valencia. Met het bestuur hebben we altijd contact gehouden.”

Hartverscheurende beelden

Toen het nieuws over de overstromingen in Valencia bekend raakte nam de club meteen contact op met Marta. “Zij en haar gezin zijn gelukkig ongedeerd, maar de ravage en de impact op de lokale bevolking is enorm. Ze heeft ons hartverscheurende beelden doorgestuurd. Haar schooltje is zwaar getroffen.”

“Sommige kinderen uit haar klas wonen al drie dagen in huizen zonder elektriciteit of stromend water. Zij en haar gezin proberen te helpen waar mogelijk, maar ze kunnen werkelijk alle steun gebruiken. Daarom willen we heel graag helpen door een actie op poten te zetten.”

Snoepverkoop

De club schoot razendsnel in actie en na een brainstormsessie werden meteen enkele ideetjes gelanceerd. Aanstaande zaterdag heeft de club in sporthal De Ponte in Tielt namelijk een wedstrijddag op de agenda staan, waarbij zowel de jeugdploegen als de eerste en tweede ploeg in actie zullen komen.

Die dag zal in het teken staan van Marta en van de inwoners van Sedavi. “We gaan ter plaatse zakjes snoep verkopen om Marta te helpen”, gaat Tom verder.

“Ook het inkomgeld van die dag is voor Spanje. Verder zijn we ook van plan om onze sponsors de opworp van de wedstrijdballen te laten doen in ruil voor een bijdrage. Hoeveel we in totaal hopen te kunnen inzamelen? Dat is moeilijk te zeggen. Maar elke euro is welkom.”

(SV)