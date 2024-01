Baseballclub De Frontliners krijgt eindelijk eigen terrein in Poperinge

De stad schrijft een ontwerpopdracht uit voor het nieuwe baseball- en softbalveld op de sportzone. De plannen maken deel uit van het masterplan voor de sportzone dat de stad in 2021 goedkeurde.

“Dit najaar staan de werken aan het nieuwe baseball- en softbalveld op de planning. De stad schrijft ontwerpers aan om plannen te maken voor zowel het veld als voor de omgevingswerken”, zegt Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

Het softbalterrein neemt in totaal een oppervlakte van 14.450 m² in beslag, groter dan twee voetbalvelden dus. Daar komt een veld voor volwassenen en een veld voor de jeugd. Tussen het nieuwe softbalterrein en voetbalveld G wordt later een nieuw kleedkamercomplex gebouwd.

Groene ruimte

Ten zuiden van het nieuwe softbalterrein en het huidige voetbalveld C komt een groene bufferzone, als overgang tussen de sportcampus en het open landschap. Er is ruimte voor spelende kinderen, om te picknicken of om sportclubs buiten te laten sporten. Het uitgebreide parcours van het trimpad slingert door deze groene zone. Het pad loopt van de cafetaria van de atletiekclub naar het zuiden, tussen de hondenschool en veld C, richting tenniscomplex en rond het nieuwe softbalterrein. Langs het parcours komen in de bufferzone nieuwe buitensporttoestellen.

Uiterst tevreden nu wel eigen velden krijgen

Voorzitter Geoffrey Andries van De Frontliners: “Wij zijn de enige, en dus beste baseball- en softballclub in de Westhoek (lacht). In 2010 zijn we er met een bescheiden passage in de recreantencompetitie mee gestart. Een jaar later behaalden we reeds een derde plaats in die competitie. In 2013 traden we aan in de Slowpitch Co-Ed competitie, en startten we ook met een jeugdploeg. De club telt nu zowat 110 leden, is volledig gemengd, en heeft een oudercomité. We hebben drie ploegen in de volwassenreeks (met alle mogelijke leeftijden), en vier jeugdploegen.”

“Uiteraard zijn we uiterst tevreden met de inspanningen die de stad nu voor ons doet. Het nieuwe, vooral eigen terrein zal zeer goed zijn voor onze sport. Onze huidige veld is immers langs één kant tekort voor de competitie. Maar hiervoor kregen we van de bond een speciale uitzondering tot 2025. Bovendien moeten we nu spelen op een multifunctioneel terrein, met veel putten en bulten. Dat veld moeten we nu delen met andere sporters. Het maakte ons niet uit waar we een eigen speelveld kregen, als we het maar kregen. En dat is nu dus het geval. Tegen oktober van dit jaar zou de grasmat ingezaaid worden, zodat we vanaf de start van de competitie in april 2025 daar kunnen beginnen”, aldus nog voorzitter Geoffrey Andries.

Masterplan

De stedelijke sportzone langs de Ouderdomseweg wordt verder uitgebouwd met onder andere een nieuw en volledig uitgerust softbalterrein, tennis- en padelinfrastructuur, een omnisportluifel en beachvolleterreinen. Het volledige masterplan vind je op www.poperinge.be/masterplan-sportzone.

(AH)