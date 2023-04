Bart Laforce doet in 2024 opnieuw gooi naar titel Prins Carnaval in Blankenberge

Bart Laforce van de St. Amand doet volgend jaar een nieuwe gooi naar de prinsentitel. De 40-jarige café-uitbater probeerde tien jaar geleden ook al eens de felbegeerde steek binnen te halen, maar moest toen het onderspit delven tegen fietsenmaker Henk Lievens. Ditmaal neemt hij het alvast op tegen Marleen Boddin.

“Toen ik mij in 2014 voor de eerste keer kandidaat stelde, vierden we met onze carnavalsvereniging De Splenterbomme net onze veertigste verjaardag. Helaas, het heeft toen niet mogen zijn, maar de mensen waren mijn verliezersspeech nog niet vergeten: I’ll be back, heb ik toen aan iedereen beloofd”, glimlacht Bart, bijgenaamd ‘de leeuw van Uitkerke’.

De Splenterbomme staat nu voor zijn vijftigste verjaardag. “En we hebben onszelf voorgenomen om daar een echt boerenjaar van te maken. Naast mezelf als kandidaat-prins, hebben we ook een seniorenprinsenpaar klaarstaan, met wat geluk halen we dus én de seniorenprinsentitel én voor het tweede jaar op rij de titel Prins Carnaval binnen. Dan nog de prijs voor de mooiste wagen en het kan niet meer stuk”, klinkt het.

Altijd carnaval

Zelf zit Bart ondertussen op tram veertig. “Carnaval vieren is al iets zwaarder dan tien jaar geleden, maar die vierdaagse is mij heilig. Dat weet ook mijn vrouw Romanie, die zelf voorzitter is van jeugdvereniging De Splentertjes. Onze drie kinderen zitten daar trouwens ook bij, ’t is dus altijd wel een beetje carnaval in de menage”, aldus Bart, die eigenlijk uit Oostkamp komt. “Ik kreeg via Romanie de microbe te pakken. Het Blankenbergse carnaval, da’s iets unieks. Een echte community, één grote familie. Die prinsentitel moet je zien als een soort bekroning op je carnavalsleven, je mag dan als ambassadeur ook je stad gaan vertegenwoordigen in andere carnavalssteden. Het is een absoluut hoogtepunt.”

Kroegentocht op 1 mei

Ditmaal hoopt hij dan ook écht op de titel. “Het piekte vorige keer wel dat ik het niet gehaald had, maar ik nam het sportief op. Ik ben toen zelfs arm in arm met Henk binnengewandeld in ’t stadhuis voor de aanstelling. Het blijft tenslotte een wedstrijd hé, en elke wedstrijd kent winnaars en verliezers. Met ouder te worden kun je dat ook beter relativeren”, zegt Bart, die op 1 mei zijn campagne op gang trapt met een kroegentocht die om 14 uur start aan zijn Café St. Amand op Uitkerke.

“Iedereen is welkom, en ondertussen is mijn kandidatuur ook officieel: ik ben vrijdag samen met Marleen mijn krabbel gaan zetten bij de Confrérie. Zij zorgt trouwens ook weer voor een unicum, want in heel de geschiedenis van het Blankenbergse carnaval zijn er nog maar twee prinsessen geweest waarvan dan nog één rechtstreeks was aangesteld. Blankenberge en carnaval, dat draait wel vaker uit op een unicum”, knipoogt Bart, verwijzend naar vorig jaar toen er niet één maar twee prinsen waren. “Maar daarvoor was het al een hele tijd geleden dat we met De Splenterbomme nog eens voor de carnavalsprins zorgden. Hopelijk kunnen we het nu dus twee jaar op rij waarmaken”, besluit Bart.