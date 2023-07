Barracuda doet al zestig jaar fervent aan diepzeeduiken

Diepzeeduikersclub Barracuda uit Sint-Andries heeft op 1 juli in haar clubhuis haar zestigste verjaardag gevierd. “We zijn een heel sociale club. En een nieuwe generatie jonge, actieve duikers komt eraan.”

Barracuda, de oudste en een van de grootste clubs in West-Vlaanderen, heeft ruim 140 leden. “Als duikclub is dat veel. Vooral omdat we in Brugge met zes clubs zijn”, zegt voorzitter Johan Devolder. “We hebben ons al die jaren kunnen profileren met opleidingen. Verder zijn we sterk in Noordzeeduiken. De voorbije drie, vier jaar hebben we ook gewerkt aan onze Vrijduikschool. We zijn de tweede grootste van het Nederlandstalig gebied in ons land. En een nieuwe generatie jonge, actieve duikers komt eraan.”

Ook het technisch duiken is bij de club ingeburgerd. Er is de ontwikkeling geweest van de rebreather, filmmateriaal, lampen. “Diverse leden binnen onze club fabriceren dit zelf. Zij zorgen continu voor de vernieuwing van het duikmateriaal. We zijn nogal bedreven in onderwaterfotografie en -film. Enkele leden doen dat deels als job”, zegt de voorzitter.

Sociaal en gezellig

“Maar bovenal zijn we een heel sociale club. We staan voor iedereen open. Naast de vele opleidingen die we geven is er een sterke instroom van beginnende duikers. In ons clublokaal hebben we polyvalente ruimtes om les te geven en nu en dan een workshop te doen, en onze locatie wordt ook gebruikt voor vergaderingen in West-Vlaams verband.”

Barracuda staat ook voor gezelligheid. Alle activiteiten die ze doen, doen ze samen. “Dat is iets wat we hoog in het vaandel dragen.”

De clubavond, met zowel free diving als scuba diving, vindt wekelijks op donderdag plaats in het zwembad Lago, gevolgd door een samenzijn in het clubhuis. In de Doornstraat wordt het gebouw gedeeld met de andere Brugse duikverenigingen. Verder worden er wekelijks wel ergens duiken gepland: in de Oosterschelde, de Put van Ekeren, De Gavers, Barges Doornik. En in de duiktank Transfo in Zwevegem worden regelmatig vaardigheden geoefend.

“De mooiste duikplek is voor mij de Noordzee. Altijd een groot avontuur: duiken naar windmolenparken, scheepswrakken, staalonderzoeken doen…” (ACR)