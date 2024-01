Baron Hugo Vandamme reikt Trofee van Erkentelijkheid uit aan Kuurnenaar Marc Verhaeghe

De Orde van de Ezel heeft de Trofee van Erkentelijkheid maandag uitgereikt aan Kuurnenaar Marc Verhaeghe. Baron Hugo Vandamme nam de honneurs waar.

Het is al een jarenlange traditie dat de Orde van de Ezel op Verkoren Maandag de Trofee van Erkentelijkheid uitreikt aan iemand die zich dagelijks belangloos inzet voor de Kuurnse gemeenschap. In december werd al bekendgemaakt dat de trofee naar Marc verhaeghe gaat.

Barco

Volgens Carl Verheecke, de Grootmeester van de Orde van de Ezel, gaat de trofee dit jaar naar iemand die in stilte veel heeft betekend, maar toch opgemerkt werd door de Orde.

De uitreiking van de erkentelijkheidstrofee 2024 – een glimmende ezelshoef, die een dienende hand schraagt in zijn helpen dragen van de lasten van de medemens – werd dit jaar echter gedaan door Baron Hugo Vandamme, de voormalige werkgever van Marc Verhaeghe bij Barco.

Ondanks zijn drukke agenda maakte de baron graag tijd vrij voor deze bijzondere uitreiking. Marc Verhaeghe is een echte Kuurnenaar en is gehuwd met Lieve Vanwijnsberghe. Het koppel heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.

Naast zijn professionele carrière bij Barco was Marc Verhaeghe ook actief betrokken bij het verenigingsleven in Kuurne. Hij was onder meer hoornist bij de Harmonie van de Kuurnse Gilden, lid van het oudercomité van Spes Nostra, waar hij ook een belangrijke rol speelde bij de miniondernemingen.

Heemkundig onderzoeker

Daarnaast was hij ook lid en voorzitter van het schoolbestuur van de Vrije Lagere school Kuurne, secretaris van de vzw KOKIMMO, lid van de Pastorale Ploeg Sint-Michiel, schatbewaarder van de kerkfabriek Sint-Pieter, bestuurslid van vzw De Bron Harelbeke, lid en secretaris van de Heemkundige Kring Cuerna, en een heemkundig onderzoeker die een digitale stamboom kan presenteren die teruggaat tot het jaar 1600.

De winnaar van de erkentelijkheidstrofee ontvangt elk jaar een bronzen kunstwerk genaamd De Helpende Hand, gemaakt door medemember John Noseda, als stimulans om door te gaan.

Echtgenote Lieve

Maar dit jaar was het eigenlijk een gedeelde trofee gezien Marc de overtuiging deelt dat deze onderscheiding niet uitsluitend aan hem toekomt, maar evenzeer aan zijn toegewijde echtgenote, Lieve Vanwijnsberghe, en in een bredere zin aan alle personen die zich dagelijks inzetten binnen het vrijwilligerswerk. Daarom kreeg zijn echtgenote een klein ezeltje overhandigd, dat is gemaakt door straatkinderen in Nicaragua. (BRU)