Barbecue voor SFCB On Wheels in Brugge

‘52 De Klokkers’, een van de oudste supportersclubs van Club Brugge, organiseert op zaterdag 3 december een barbecue ten voordele van SFCB On Wheels, de rolstoelgebruikers met een blauw-zwart hart. “Die mensen verdienen echt wel ondersteuning”, zegt Roy Tamsin van De Klokkers.

SFCB On Wheels zijn de rolstoelgebruikers die ook steeds, vaak in moeilijke omstandigheden, op post zijn voor de thuis- en/of uitwedstrijden van Club Brugge. De supportersgroep is ontstaan vanuit de sociale werking ‘Club Brugge Foundation’.

Het idee is dat andersvaliden volledig moeten kunnen participeren aan het voetbalgebeuren, zowel bij Club Brugge zelf als op verplaatsing. Het Jan Breydelstadion is daarvoor alvast uitgerust met drie aparte zones en in totaal zijn er zeventig plaatsen voor rolstoelgebruikers. Toch is het voor de rolstoelgebruikers niet altijd evident om de wedstrijden bij te wonen, zeker bij slecht weer met weinig beschutting.

Onder de indruk

“Ergens in november vorig jaar hoorde ik tijdens een bijeenkomst van de supportersfederatie (het overkoepelend orgaan van de blauw-zwarte supportersclubs, red.) een tussenkomst van voorzitter Johnny Wauters van SFCB On Wheels. Hij vertelde over hoe ze te werk gaan als rolstoelgebruikers en waarom wie wel of niet meemocht op uitwedstrijden”, zegt Roy Tamsin van supportersclub 52 De Klokkers. “En hij had ook een aantal voorstellen om de omstandigheden voor hen te verbeteren. Ik was erg onder de indruk van zijn betoog en van de grote inzet en vastberadenheid van die mensen van SFCB On Wheels. En daarom hebben we in die vergadering gezegd dat we effectief iets wilden doen om de rolstoelgebruikers te ondersteunen. We hielden woord en deden hen een concreet voorstel.”

Intussen is een en ander ook concreet uitgewerkt. Op zaterdag 3 december organiseren De Klokkers een grote barbecue ten voordele van SFCB On Wheels. De barbecue wordt verzorgd door niemand minder dan Traiteur Matthias met chef Kurt Dekoninck, die zich al Wereldkampioen Barbecue mocht noemen en al samenwerkte met grote chefs zoals Felix Alen, Frank Fol en Wout Bru.

Tickets

De barbecue heeft plaats bij Extra Time en het FCB Kaffee in de Olympialaan. Deelnemers genieten van Breydelbout met rozemarijnaardappelen en wintergroenten. De deelnameprijs is 25 euro. Wie er niet kan bij zijn, maar wel wil steunen, kan een steunkaart van 10 euro kopen. Tickets zijn in voorverkoop te verkrijgen in de cafés FCB Kaffee, Het Tramhuis, Den Comptoir en Den Optimist.

Info: https://www.facebook.com/DeKlokkers52.