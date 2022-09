‘Bar Rolarius’ van Scouting Roeselare in teken van 90-jarig bestaan: “Spetterend weekend vol activiteiten”

Met ‘Bar Rolarius’ maakt Scouting Roeselare zich dit weekend op voor de groepsfeesten. Het belooft alvast een heuse feesteditie te worden, want ze vieren dit weekend ook hun 90-jarig bestaan. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, bestaat ook hun Akabewerking intussen al 30 jaar.

Dit weekend organiseert Scouting Roeselare niet alleen hun jaarlijkse groepsfeesten onder de naam Bar Rolarius. Het viert namelijk ook zijn 90-jarig bestaan. Een cijfer dat ondertussen wel al kan tellen. “Persoonlijk vind ik het fantastisch dat wij daar met deze jonge groep leiders deel van mogen uitmaken. Het maakt ons vooral ook ontzettend trots dat wij dit mogen voortzetten”, vertelt Leni Dekeyser, die groepsleider is binnen Scouting Roeselare. Om hun jubileum extra in de kijker te zetten, zullen de terreinen van Scouting Roeselare volledig wit-blauw kleuren. “Wie langskomt, moet op die manier onmiddellijk de indruk hebben dat scouting centraal staat. We vieren dit weekend trouwens niet alleen ons 90-jarig bestaan, maar ook het 30-jarig bestaan van onze Akabewerking. Akabe staat voor Anders Kan Best en is een werking binnen de Scouts voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking. Uiteraard maakt dit ons ontzettend trots. Zelf haal ik er enorm veel voldoening uit om ook deze groep te betrekken bij de Scouts.”

Twee feestavonden

De deuren op de terreinen van Scouting Roeselare, aan de Gryspeerdts Hof 15A, gaan op vrijdag al open om 15 uur. Dan trapt Bar Rolarius af met een hapje en een drankje, waarna tussen 16 uur en 19 uur tal van buitenactiviteiten plaatsvinden. Vrijdagavond wordt dan traditiegetrouw vanaf 23 uur afgesloten met een spetterend feest binnen in de lokalen van Scouting Roeselare. Op zaterdag gaat Bar Rolarius vanaf 13 uur van start met de inschrijvingen voor de nieuwe leden. Gevolgd door een fietstocht, georganiseerd door de JIN, dat is de oudste tak binnen de Scouts. “Tijdens de fietstocht fietsen de deelnemers van post naar post, waar ze dan telkens een opdracht uitvoeren. Wie hieraan wil deelnemen, moet zich ter plaatse inschrijven. De fietstocht is bedoeld voor jong en oud, gelijk wie kan hier dus aan deelnemen.” Op zaterdag is er om 17 uur de leidingsvoorstelling. Waarna om 18 uur het startschot wordt gegeven voor de barbecue. Tot slot wordt ook op zaterdagavond afgesloten met een nieuw feestje. Op de slotdag wordt al om 10 uur afgetrapt met de bezinning voor de leiding zelf, oud-leden van de Scouts en de trouwe mensen die altijd al naar de Scouts komen. “Tijdens de bezinning staan we stil bij het jaarthema en wat scouting eigenlijk is. We zien dit als een plechtig moment.” Zondagnamiddag is het dan tijd voor een volgende traditie, met de jaarlijkse overgangen. “Dat is een symbolische overgang van de verschillende takken. De leden die doorgroeien naar een volgende tak zullen een parcours moeten afleggen om op die manier de overgang te maken.”

Spaghetti-avond

Als afsluiter op zondagavond staat dan nog een spaghetti-avond op het programma. Er zal dus heel wat te beleven zijn op en rond de terreinen van Scouting Roeselare. Zelf hopen ze alvast op mooi weer en op een even mooie opkomst. “Al hoeft het niet zo druk te zijn zoals op de vorige editie. Toen was corona eindelijk wat gaan liggen en voelden we op sommige momenten dat het te druk werd. Uiteraard hoop je altijd op de nodige belangstelling, maar uiteindelijk verwachten we wel wat minder volk dan vorig jaar. Hoe dan ook, ongeacht het aantal aanwezigen, zijn we ervan overtuigd dat het een spetterend weekend zal worden”, besluit Leni.