Badmintonclub De Molenpluim in Ruiselede bestaat 25 jaar: “Vriendschap primeert hier”

Elke dinsdag- en maandagavond is er in de sporthal intens maar amicaal badminton, al een kwarteeuw lang. De bloeiende club De Molenpluim draagt vriendschap en collegialiteit hoog in het vaandel. De leden komen soms van ver om hun favoriete sport te beoefenen in het Molendorp.

Mieke Van den Broeck en Johan Reynaert vormen samen met Brecht Van Wanseele, Matthias Maebe en Nick Bergez het vijfkoppig bestuur. Mieke en Johan blikken terug op het ontstaan, de evolutie en de werking van de club anno 2023.

“Vanuit de gemeente werden hier in 1997 initiatielessen gegeven voor badminton en tafeltennis. In 1998 startten we als erkende sportclub met de badmintonavonden op dinsdag, met onder meer Mieke, Krista Verbeke, Leen Leman en Chris Lemey. We hadden drie terreinen in de sporthal en 20 à 25 leden, bijna exclusief uit eigen dorp. Toen werd er, naast een klein bedrag aan jaarlijks lidgeld, 20 Belgische frank betaald per spelavond.”

Vriendenkring

In 25 jaar is het bestuur van de club uiteraard af en toe gewijzigd, maar ook een deel van het ledenbestand kwam en ging. “De dynamiek en het enthousiasme van onze club is een permanente prikkel voor de ledenwerving. Onze ‘promotie’ bestaat eigenlijk vooral uit mond-op-mondreclame en flyers, maar het meest efficiënte wervingsmiddel is de onvoorwaardelijke tevredenheid van onze leden”, vertellen Mieke en Johan.

“Zo breidde de groep ook continu uit. Onze club onderscheidt zich van collega’s uit de regio door de nobele spirit, de warme vriendenkring en het feit dat er een cafetaria nabij is. We zijn wel allemaal competitief, maar de vriendschap primeert boven het louter sportieve. Nieuwkomers worden meteen opgenomen in de familie. De integratie verloopt spontaan en onbegrensd. Bij ons primeert de gemoedelijkheid. Niets moet, alles mag.”

Beiden benadrukken dat iedereen altijd welkom is om vrijblijvend een kijkje bij de club te komen nemen.

Activiteiten

“Nu bedraagt het lidgeld 15 euro en 1 euro per spelavond. We spelen op maandag van 20 tot 22 uur op drie velden en op dinsdag van 19 tot 22.30 uur op 6-zes terreinen. Momenteel telt de club vijftig leden. De ervaring leert ons dat vanaf de jaarwende steeds een aantal nieuwe spelers komt aansluiten, zodat we elk seizoen een tachtigtal leden hebben. We spelen van september tot eind juli.” Er worden ook heel wat leuke nevenactiviteiten georganiseerd, zoals binnenkort rond Sinterklaas. “We doen ook een drietal tornooien per seizoen om eens het niveau van onze club te meten.”

Het jubileum van badmintonclub De Molenpluim werd onlangs gevierd in Tafel 10. “Waarvoor veel dank aan Bert Denoulet, zaakvoerder en chef.”

(RVDS)