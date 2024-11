Bachtn De Kuupe schenkt mooie cheque aan Havenzate

Het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe draagt niet alleen het West-Vlaamse dialect een warm hart toe, maar steunt ook goede doelen. Dat gebeurde recent met een donatie van 1.500 euro aan Havenzate vzw Veurne bij theatervoorstelling Dolly in cc CasinoKoksijde. Voorzitter Raf Sonneville overhandigde de cheque aan een dankbare Liesbet Hatse (directeur Havenzate) en Luc Decramer (voorzitter Raad van Bestuur Havenzate).

Het was ook een gelegenheid om Havenzate vzw voor te stellen aan het publiek dat twee keer de zaal van het casino vulde. Directeur Hatse schetste de geschiedenis van Havenzate, dat officieel de deuren opende in 1983. “Intussen heeft ons ondersteuningscentrum met diverse woonvormen en individuele en groepsbegeleiding voor zo’n 80 mensen met een beperking meermaals een metamorfose ondergaan. De meest recente ingreep was onze nieuwbouw Portus, die enkele maanden geleden plaatsmaakte voor de oude huisjes in de tuin. Nu is Portus dé blikvanger en een thuis voor onze cliënten die op redelijk zelfstandige basis kunnen wonen. Samen met de dagcoördinator en orthopedagoog heeft het begeleidingsteam de werking in leefgroep Portus vorm gegeven.” (MVO)