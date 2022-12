AVR loopt massaal Westlaanrun en kan zo 500 euro aan Kloen schenken

AVR bezorgt Kloen vzw een kerstgeschenk; een cheque ter waarde van 500€. Kloen vzw brengt vrijwilligers samen en zet activiteiten op touw om op de gezichten van vooral de zieke kinderen een lach te toveren.

Als sponsor van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare (KAVR) nam AVR met een grote groep enthousiaste medewerkers deel aan de Westlaanrun, georganiseerd door KAVR in samenwerking met Kloen vzw.

“Doordat we met 30 lopers het grootste aantal deelnemers hadden op de bedrijvencompetitie van de Westlaanrun, wonnen we mooi prijzengeld. Als bedrijf besloten we de helft van dit prijzengeld te schenken aan Kloen vzw”, vertelt HC Manager bij AVR Marieke Buyck. “De andere helft gebruiken we als inschrijvingsgeld om deel te nemen aan toekomstige sportieve activiteiten met onze machtige medewerkers.”