Avondwandeling bij de Landelijke Gilde van Koolskamp

Voor de vijfde maal organiseert de Landelijke Gilde van Koolskamp een verlichte avondwandeling. Ze stappen in het duister op vrijdagavond 3 maart. Onderweg worden talrijke versnaperingen aangeboden.

Wie de vorige edities meemaakte weet dat er sfeer, licht en gezelligheid is. Voor deze tocht, die een combinatie is van wandelen en smoefelen, kan je vertrekken aan de kerk van Koolskamp tussen 19.30 en 20.30 uur. Er zijn drie tussenstops voorzien waar verwennerij troef is en waar er een lekkernij aangeboden wordt. Op het eindpunt is er een warme maaltijd.

Kaarten zijn te koop bij alle bestuursleden van de Landelijke Gilde of bij Danny Vanpoucke op 0497 59 80 61 en Lieven Cortvriendt op 0479 38 01 09. Deelnemen kost 22 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Voor de veiligheid wordt een hesje aanbevolen en een zaklamp is nuttig. Bij slecht weer kan je de tocht met de wagen doen.

Op de foto zien we het volledige bestuur van de Landelijke Gilde met bovenaan Danny Vanpoucke, Luc Callewaert, Dominiek Vanhooren, Martin Degang, Egide Deboosere, Lieven Cortvriendt, Walter Cortvriendt. Onderaan herkennen we Wim Baekelandt, Henk Cortvriendt, Dries Duyck, Carl Vande Maele, Dirk Maenhout en Wim Sintobin.