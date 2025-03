Aviflorastappers houden kampioenenfeest

Wandelclub Aviflora is met 305 leden één van de sterkste sportieve verenigingen van de Brigandsgemeente. Maandelijks wordt er gewandeld met start aan de voetbalkantine op het sportstadion. Volgens Gabriel Gevaert zit het wandelen nog steeds in de lift want er kwamen vorig seizoen 30 nieuwe leden bij. Jaarlijks worden de strafste wandelaars in de bloemen gezet. Die eer viel te beurt aan Andy Herremans, Gabriël Gevaert, Maria Vergote en Jacques Nevejant. Op de foto Andy Herremans, Gabriel Gevaert, Geert Desmet (bestuur) en Maria Vergote. (CLY/foto CLY)