Autismevereniging ‘t Vass zoekt vrijwilligers monitoren

’t Vass, een vrijwilligersvereniging Autisme Sport en Spel, zoekt monitoren die één keer in de maand kinderen, jongeren en ouderen met autisme begeleiden bij allerlei spel- en sportactiviteiten.

’t Vass is een samenvoeging van vrijwilligersverenigingen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis: Open Cirkel (6 tot 12 jaar), Widass (12 tot 16 jaar) en Jonass (16 +).

“’t Vass heeft al een hele weg afgelegd”, zegt moni Silke Houwen. “Vroeger had Open Cirkel een zelfstandige werking voor kinderen met autisme en draaide volledig op vrijwilligers. KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten), nu sinds mei van dit jaar Kando, startte in 2016 in West-Vlaanderen Jonass op, een werking voor jongeren met autisme vanaf 16 jaar. In 2018 kreeg Open Cirkel het moeilijk omdat enkele vrijwilligers wilden stoppen maar geen opvolging vonden. Ze namen contact op met Kando en zo ontstond er een samenwerking tussen beide. Maar er zat nog een groot leeftijdsverschil tussen de twee werkingen en daarom werd Widass opgericht waar de focus ligt op jongeren tussen de 12 en 16 jaar.”

Samen

Omdat de drie vrijwilligersverenigingen heel individueel werkten besloten de verantwoordelijken in 2022 om onder één naam te werken: ’t Vass. “Onze thuisbasis delen we met de KSA Izegem en bevindt zich in de Meensestraat 96 in Izegem, de achterkant van het College. Monitoren van onze drie groepen zorgen de eerste en laatste zondag van de maand voor allerlei activiteiten voor hun leeftijdsgroep. Je kunt de werking vergelijken met die van andere jeugdbewegingen: binnen- en buitenactiviteiten, zowel sport als spel. Nieuwe monitoren moeten ook een workshop volgen waar ze te weet komen hoe ze best omgaan met kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis.”

Startdag

Zondag 27 augustus is de startdag voor de drie groepen op de site in de Meensestraat 96 in Izegem. “Wie interesse heeft voor onze werking als lid of moni wil worden, kan voor meer uitleg bij een drankje langskomen van 14 tot 16.30 uur”, horen we van communicatieverantwoordelijke Lien Delheye. (IB)

Meer info op https://tvass.be of via mail tvasskvg@gmail.com.