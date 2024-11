Aukje Dhont (kandidate Miss Chaplin): “Ik kijk nu al uit naar het Herderkensbal”

Zaterdagavond 9 november vindt opnieuw de Miss en Mister-verkiezing plaats in Jeughuis Chaplin, Aukje Dhont (17) is er en van de kandidates. “Ik wil er met zelfvertrouwen staan”, klinkt het bij de jongedame.

De 17-jarige Aukje Dhont loopt school aan Viso, campus Polenplein in Roeselare waar ze ‘Opvoeding en begeleiding’ studeert. Ook in haar vrije tijd is het een bezig bij. Ze is Chiroleidster en staat bij de Speelclub (derde en vierde leerjaar). Ze speelt ook volleybal bij KAVO, waarbij ze als in het damesteam in Promo 4 aantreedt. Ze komt er uit als middenvrouw.

Maar dit weekend staat alles in het teken van de Miss en Mister-verkiezing. “Ik bereid me voor door heel creatief bezig te zijn met mijn reclame en ook door wat nieuwe dingen uit te proberen. Die avond zelf wil ik positief blijven en doorzettingsvermogen opbouwen. Als je daar niet met zelfvertrouwen gaat staan, is gaat het sowieso moeilijker! En het is vooral eens een avond uitgaan en ik mag ook niet bang zijn om iets te drinken.”

“Het Chaplin-weekend is het beste weekend van het jaar”

De opdrachten die de jongedames en heren krijgen voorgeschoteld zijn divers, maar er komt soms ook wat drinken bij kijken. Maar ondertussen kijkt Aukje al uit naar het Herderkensbal van 25 december, de regerende Miss en Mister mogen dat openen. Winnen of niet, Aukje zal sowieso present zijn. “Het is een van de zotste fuiven van het jaar. Tal van goede dj’s komen zoals 5napback en Karakals die voor de goeie sfeer zullen zorgen tot in de late uurtjes. En natuurlijk Jeugdhuis Chaplin. Dat is een plaats waar jongeren zich kunnen ontspannen en veel sociale contacten leggen. Ook staat JH Chaplin altijd open voor een feestje in eender welk thema. En dan het weekend van Chaplin, praktisch het beste weekend van het jaar met talloze activiteiten. Zonder het Jeugdhuis zou Miss en Mister ooit plaats gevonden hebben dus is het dankzij JH Chaplin dat we hier straks mogen staan.”