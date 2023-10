Aspi’s van Chiro Pimpernel organiseren een spaghettiavond

Chiro Pimpernel serveert op zaterdag 25 november spaghetti tijdens de spaghettiavond in het dorpshuis van Westvleteren.

“De aspi’s van Chiro Pimpernel organiseren op zaterdag 25 november een spaghettiavond in het dorpshuis van Westvleteren”, zegt Emiel Cailliau van Chiro Pimpernel Vleteren.

Dorpshuis

“Een spaghetti bolognese en vegetarische optie kost 12 euro. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een kinderspaghetti. Die kost 8 euro. Voor wie wil zijn er ook croque monsieur of croque boemboem. Voor een croque betaal je 9 euro. Afhaal is ook mogelijk.”

Kaarten kunnen besteld worden op 0498 06 26 69 of via de link op het Facebookevenement Spaghettiavond Aspi’s Chiro Pimpernel. De spaghettiavond vindt plaats in het dorpshuis van Westvleteren vanaf 18 uur.