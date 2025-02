Ardooise verenigingen zoeken nieuwe locatie

Het overlijden van Johan Laridon eerder dit jaar is niet alleen een verlies voor zijn naasten. Ook een aantal verenigingen die in De Groene Dreve hun lokaal hadden moeten op zoek naar een nieuwe locatie.

Het Dream Team vond onmiddellijk een onderkomen aan het voormalige station in de Biekorf. Daar kunnen ze met voldoende ruimte hun activiteiten verder zetten.

Voor de Seingeversclub van Rik Goemaere is de beslissing nog niet gevallen. “Wij bekijken momenteel enkele locaties in de regio. Wat zeker is, is dat onze jaarlijkse koers van 15 augustus in Ardooie blijft. We werken hier voor samen met Arlette van de Roose.”

De perskring neemt een afwachtende houding aan. “We namen zopas contact op met de eigenaar van het gebouw. Naar verluidt bestaat de kans dat er hier een drankgelegenheid blijft”, aldus de voorzitter van de perskring.