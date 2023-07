Ardooise seingevers vieren boegbeeld Rik Goemaere

De seingevers van seingeversclub Rikko waren in feeststemming middenin een druk seizoen. In hun clublokaal De Groene Dreve bouwden ze een feestje naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van boegbeeld Rik Goemaere.

Rik was aangenaam verrast door de massale opkomst en de puike organisatie, zoals van een seingeversgroep mag verwacht worden. Een vleugje countrymuziek hoorde er eveneens bij.

Verbale agressie

“Onze seingevers verdienen het wel om even in de kijker te komen. Sommige mensen die zichzelf belangrijker vinden dan de veiligheid op een evenement of een koers zorgen wel eens voor verbale agressie”, aldus een seingever.

Jarige Rik: “Het is belangrijk dat organisatoren van evenementen en koersen weten dat ze bij ons terecht kunnen voor de ordehandhaving. De tijd dat je seingevers kon ronselen aan de hoek van de toog voor een pistolet en een pint is niet meer hedendaags. Je loopt bovendien het risico dat die mensen dan ook niet komen opdagen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een koers niet kan doorgaan door het ontbreken van seingevers. Een klein budget voor seingevers is een goede investering.” (JM)