Ardooise kermiscrossers steunen sociaal project in Deinze

Dankzij de Ardooise kermiscrossers zag de kerstboom in DVC Heilig Hart uit Deinze er extra feestelijk uit. Een delegatie van de kermiscrossers, onder het voorzitterschap van Jochen Demeyere, heeft er een cheque van 3.000 euro onder de kerstboom gelegd als cadeau voor het goede doel.

“Als sociale sportvereniging hadden we ter gelegenheid van de kermiscross beloofd om per verkochte toegangskaart in voorverkoop een bijdrage af te staan voor een goed doel. Onze sympathie ging deze keer uit naar DVC Heilig Hart in Deinze. Daar hadden ze behoefte aan een elektrische rolstoel of een bakfiets. We hebben die dan ook met veel sportief plezier gesponsord. Het is voor hen een mooi kerstgeschenk waaraan alle bezoekers van onze cross hebben bijgedragen”, zegt voorzitter Jochen Demeyere die nog even tevreden achterom kijkt naar de geslaagde editie van de kermiscross. De editie 2024 wordt reeds voorbereid.