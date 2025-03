ARC Dance + Academy bestaat 5 jaar

De Agnieszka Romek Company, kortweg ARC, bestaat vijf jaar als dansacademie en floreert goed, maar is meer dan dat. Je kan er momenteel ballet volgen, Latin Solo, Clipdance 90’s, Wall Pilates en meer. “Ballet is de beste work-out”, zegt stichter Agnieszka. “Ballet is de basis van alle dansen.”

ARC Dance + Academy werd vijf jaar geleden opgericht door choreografe en danseres Agnieszka Romek, die afkomstig is uit Polen, maar al ettelijke jaren in Vlaanderen woont. Vijf jaar geleden was ARC Dance een nieuwe dansAcademie voor volwassenen, waar je vanaf 30+ (opnieuw) kan beginnen met dansen. “Er is door de jaren heen meer gekomen: het gaat over volwassenen van 30+ tot en met 75 jaar, maar evengoed over vakantiekampjes voor kinderen”, duidt Agnieszka. “Het gaat niet enkel over bewegen en dansen maar ook over spieren wakker maken. Ballet bijvoorbeeld is de beste work-out. Ballet is de basis van alle dansen.” De Dance Academy huisde vroeger in Schouwburg Kortrijk en huist nu in zaal 12 van het ontmoetingscentrum Groeningeheem aan de Passionistenlaan 1b in Kortrijk. “ARC is familie geworden waar er veel ambiance is. De dansers kunnen overal invoegen. Er is altijd plaats voor iets nieuws”, zeggen Sofie Depraetere en Karen Van Overbeke die voor de administratie instaan.

Pieter Possenier is twee jaar geleden begonnen bij ARC. “Het leek me iets voor mij. Ik doe het graag, het is samen plezier hebben”, zegt Pieter. “Het draait ook om uithouding, wat powertraining, voor mij allemaal een soort verbetering. Mijn dokter zei me als je al iets gaat doen, ga voor het totaalpakket (lacht).” Het bredere aanbod omvat 2 levels vanballetvoor beginners en met ervaring. “Latin Solo op dinsdag kwam er omdat singles ook willen dansen. Clipdance 90’s is de muziek van de plussers en jeugd en met fenomenale work-out. Met Wall Pilates motiveren we mensen om te connecteren met andere en samen dansenen niet meer alleen thuisblijven.”Leuk detail. Agnieszka gaat opnieuw de choreografie verzorgen van het nieuwe theaterstuk van het Harelbeekse theatergroep Arte del Sueño.