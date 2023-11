Arbeidershuisje wordt lokaal KSA Willibrord

Stad Brugge investeert opnieuw in jeugdlokalen. Na Scouts Savio en FOS De Vrijbuiters krijgt nu ook de KSA Willibrord een nieuw lokaal. Daarvoor starten binnenkort de werkzaamheden aan het arbeidershuisje in de Doornstraat, tegenover het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut. Na de verkoop van de gebouwen waarin ook de KSA gehuisvest was, dreigde de jeugdbeweging op straat te komen staan. Dankzij een mooie subsidie van de Stad kan de school het arbeidershuisje helemaal renoveren. Eens de werken erop zitten, zullen de meisjes van KSA Willibrord hun werking naar het nieuwe gebouw kunnen verplaatsen. Het wordt een multifunctioneel gebouw dat de meer dan honderd leden van KSA Willibrord comfortabel kan opvangen. Ook de school zal tijdens de week de polyvalente delen als extra leslokalen kunnen gebruiken. (PDC/foto DC)