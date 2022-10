Aquaholics triomfeert in Lierequiz

De Lierefeesten werden een schot in de roos voor de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Het werd een geslaagde driedaagse waarvan de opbrengst wordt aangewend voor het in stand houden van het repetitielokaal De Liere in de Vichtesteenweg.

Vrijdag stond een nieuwe uitgave van de Lierequiz op het programma. 40 ploegen streden voor de hoogste eer tijdens een avondje hersenkronkels die in goede banen werd geleid door quizmaster Yves Vande Wiele. De overwinning ging naar het team Aquaholics uit Moorslede. Op de foto wordt het winnende team (Kurt Goedefroo, Celine Herman, Larry Delaere en Wesley Gielen) geflankeerd door fanfarevoorzitter John Lannoo (links) en quizmaster Yves Vande Wiele.

(DRD/foto DRD)