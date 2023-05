Aquaholics klaar voor vijfde editie van hun quiz

In quizland zijn de Aquaholics een begrip. Op vrijdag 12 mei organiseren ze in OC Vondel in Meulebeke de vijfde editie van hun eigen quiz. De eerste vraag wordt gesteld om 20 uur. De organisatie voorziet voor elk wat wils, aldus Wesley Gielen.

“Deze vijfde editie volgt nog altijd min of meer hetzelfde concept als de voorgaande jaren. We zoeken altijd een algemeen thema waarrond we onze quiz opbouwen zonder dat de vragen daarover gaan. In het verleden kwamen op die manier de thema’s koers, muziek, gezelschapsspelletjes en Azië voorbij”, vertelt de organisatie. “Openen doen we altijd met een foto-tafelronde zonder direct met de andere rondes te starten. Op die manier zorgen we ervoor dat de deelnemers in alle rust kunnen proberen de oplossing te vinden. Onze gewone rondes eindigen we traditioneel altijd met een muziekfragment. Daarnaast proberen we altijd een mix te bieden met vragen over verschillende thema’s. Meestal is dit met een systeem of iets wat je kan helpen om de antwoorden te vinden.”

Over de inschrijvingen is de organisatie alvast tevreden. “Momenteel hebben we van 42 ploegen een inschrijving mogen ontvangen. De eerste twee edities zijn we tot 50 ploegen gegaan, maar we merkten dat dit net iets te krap was voor onze zaal. We kunnen dus nog enkele ploegen toelaten, maar daarna zullen we tot het aanleggen van een reservelijst moeten overgaan.”

C/D-niveau

De moeilijkheidsgraad zorgt ervoor dat iedereen plezier heeft. “Met onze quiz zitten we op een C/D-niveau. Dit is een niveau dat het voor de meeste geroutineerde quizploegen al uitdagend genoeg is zonder dat het al te moeilijk is voor de gelegenheidsploegen die ook af en toe eens een quizje meespelen.”

Ook supporters heet de organisatie welkom. “Iedereen is welkom tijdens onze quiz om een drankje te komen nuttigen. We stellen het wel op prijs dat men het niet te luidruchtig maakt zodat iedereen de vragen goed kan horen.”

Leuke quizavond

De organisatie hoeft niet lang na te denken wanneer ze zullen spreken van een geslaagde editie. “Eén zonder technische problemen, want dat is toch de nachtmerrie van iedere organisator. Maar daarnaast als iedereen een leuke quizavond heeft gehad en dat het niveau voor elke ploeg meeviel.”

Tot slot schotelen we de Aquaholics de stelling voor: een quiz organiseren of een quiz spelen? “Ik denk dat iedereen van ons nog altijd liefst zelf gaat quizzen, maar zelf een quiz organiseren die door de geroutineerde quizploegen gesmaakt wordt, geeft natuurlijk ook wel de nodige voldoening.”