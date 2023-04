Aperoparty bij de Scouts Komen

In het scoutslokaal langs de Driehoekstraat waren de scouts van Komen – Waasten druk in de weer om de voorbereidingen te treffen voor hun jaarlijkse aperoparty. Met veel dansbare muziek en zowel jonge als oude leden telt de vereniging momenteel een honderdtal leden die elk hun totem hebben. Met hun vier afdelingen organiseren zij elk jaar heel wat activiteiten aangepast aan de leeftijden. Tijdens de aperoparty kwamen ook veel oude leden met hun gezin gedag zeggen aan de huidige leiding en leden. We zien op de foto de grote groep vrijwilligers in hun lokaal net voor de aftrap van hun avond waarvan de opbrengsten dienen om alle activiteiten te ondersteunen van hun werkingsjaar 2023. (foto ZB)