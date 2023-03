Aperoboxen voor kwetsbare gezinnen

De 19 dames van Kiwanis La Joconde-Bachten de Kupe verkopen opnieuw aperoboxen. Met de opbrengst steunen ze kwetsbare gezinnen met kinderen. “Onze boxen zijn de voorbije drie jaar een echt succes geworden”, zegt Christel Veris uit Izenberge. “Ze worden dan ook samengesteld met kant en klare aperitiefhapjes en dranken van eigen streek. Wat ook aanslaat, is dat we de opbrengst gebruiken om kansarme kinderen in de regio te steunen. Ook via officiële instanties binnen het zorg- en welzijnslandschap kiezen we sociale projecten uit. Aperoboxen kunnen tot 11 maart besteld worden via de website van Kiwanis en alle info is op onze site te vinden.” Op de foto zien we Ann Van Severen, Leen Blanckaert, Sylvie Tourlouse, Rika Rotsaert, Mieke Vansevenant, Annemie Crabbe en Nele Vanderstichele. Achteraan staan Christel Veris, Dorine Dezeure, Ingrid Pillaert, Veronique Neut, Hilde Verfaillie, Kristien Depotter, Lore Dequeecker, Isabelle Verlodt en Inge Cornette. Lindsey Beele en Daisy Larmuseau ontbreken op de foto. (AB/gf)