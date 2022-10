Anzegemse KLJ, de kleinste in West-Vlaanderen, stopt noodgedwongen

Vrijdag 21 oktober is het de jaarlijkse ‘Dag van de Jeugdbeweging’. Traditioneel trekken dan alle jongeren die actief zijn in een jeugdbeweging hun kleurrijke uniformen aan en kleurt dit het straatbeeld en de schoolpleinen. Helaas valt voorlopig het doek over de kleinste KLJ van West-Vlaanderen.

KLJ Anzegem had de eer om de kleinste KLJ te zijn van West-Vlaanderen. Met haar zes leden waarvan vijf meisjes en een jongen, werden de tweewekelijkse activiteiten in goede banen geleid door de twee leidsters, Ilke Depraetere (22) en Chloë Demeulemeester (25). Zij startten vier jaar geleden samen en kunnen dit engagement niet meer waarmaken. “Een tijdelijke stopzetting blijkt de enige optie” aldus Chloë Demeulemeester, geboren en getogen in Anzegem. “We hebben een gesprek gehad met KLJ Nationaal en aangekaart dat ons groot probleem het niet vinden van een nieuwe leidingploeg is. We waren maar met twee en stoppen allebei.”

Fantastische jaren

Vermits ik nu 25 jaar ben en ondertussen andere toekomstplannen heb, waar KLJ moeilijk deel van uit kan maken, zet ik er een punt achter. Ik besliste dat al vorig jaar. De andere leidster, Ilke Depraetere heeft het heel druk met haar werk en ziet de combinatie met KLJ Anzegem daarom ook uitdoven.”

“Onze actie van begin dit schooljaar in september om nieuwe leiding aan te trekken, was geen succes. Alleszins is opnieuw iets opstarten in de toekomst, zeker nog mogelijk, verzekerde KLJ Nationaal ons. “Zij zullen dit dan ook ten volle ondersteunen. We hebben er echt fantastische jaren opzitten!”, klinkt Chloë overtuigd.