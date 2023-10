Antoon Martin is kampioen bij de Arsenaalkaarters

De Arsenaalkaarters zetten hun kampioenen van het afgelopen seizoen in de bloemetjes. Antoon Martin was dit jaar de beste. Anja Rogiers en Gino Vandevoorde werden tweede en derde. De club telt momenteel 34 leden. Maandelijks wordt er op vrijdagavond gekaart in het Oud Arsenaal in Sint-Eloois-Winkel. In april organiseert de club ook een tweedaagse kaarting. Wie lid wil worden van de club kan zich richten tot het bestuur, dat gevormd wordt door Luc Windels, Marleen Vandewalle, An Bultinck en Johny Bouvy. Het lidgeld per jaar bedraagt 30 euro. Het nieuwe seizoen van de kaartersclub start op vrijdag 27 oktober om 19.30 uur in het Oud Arsenaal. (BF/foto JS)