Antoon Deprez 55 jaar bestuurslid bij Landelijke Gilde

Tijdens het Sint-Elooifeest van de Landelijke Gilde, Ferm en KLJ Heestert, werd hulde gebracht aan Antoon Deprez die na 55 jaar als bestuurslid afscheid neemt van dat bestuur van de Landelijke Gilde. Antoon startte als kassier in 1969. Al snel nam hij het secretariswerk op zich, iets wat hij 40 jaar deed. In zijn dankwoord drukte Antoon zijn wens uit dat de drie landelijke bewegingen goed zouden samenwerken. Speciaal voor Landelijke Gilde hoopt hij dat er spoedig nieuwe jonge krachten bij zullen komen. Antoon en zijn vrouw Yolande werden in de bloemen gezet door de bestuursleden Danny Phlypo, Luc Vandesteene, Luc Baert, Geert Vandennieuwenborg, Raf Deprez, Bart Dewaele, Bart Vantieghem en Johan Coussement. (GJZ/foto GJZ)