Annie Breyne is Rummikub-kampioen

Bij Okra Poelkapelle werd Annie Breyne in de bloemetjes gezet. Zij kaapte het voorbije jaar de Rummikub-titel weg. Iedereen die acht deelnames had aan de Rummikub kreeg een waardevolle prijs. Op de foto zien we de kampioene geflankeerd door de bestuursleden met zittend v.l.n.r. Daniël Callens, Eric Haghedooren, Annie Breyne, Gilbert Monsy, Linda Desnyder en Ria

Vanbeselaere. Staand v.l.n.r.: Marnix Desimpel, Willy Terryn, Bernadette Desnyder, Ludwig

Ceenaeme, Lena Verdonck, Magda Vandermersch en Roos Rubrecht. (foto RB)