Ann Dequae nieuwe voorzitter kerkfabriek Sint-Martinus

Voorzitter José Boone was niet meer verkiesbaar, dus moest de kerkfabriek van Sint-Martinus Oekene op zoek naar nieuwe kandidaten en ook naar een nieuwe voorzitter. Ann Dequae (69) is het nieuwe lid en zij werd meteen tot voorzitter verkozen. Wij hadden met Ann een babbel en polsten naar haar verwachtingen bij dit nieuwe engagement.

“Diaken Antoon Vanhuyse, tevens coördinator voor de Pastorale Eenheid H. Vincent heeft me gevraagd om me kandidaat te stellen”, vertelt Ann. “We kennen elkaar vrij goed, we zijn immers beiden bestuurder van de Sint-Michiel scholengroep en ook via de antenneploeg Sint-Petrus en Paulus (voorheen parochieraad). Eens verkozen moest de functie van voorzitter nog ingevuld worden. Van de huidige leden – André Fossez (penningmeester), Johan Van Oosthuyse (secretaris), Kris Deroo en Marleen Hanssens – was niemand op dit moment bereid om het voortouw te nemen. Diaken Antoon is me dan opnieuw komen vragen om het voorzitterschap waar te nemen. Rekening houdend dat de rekeningen/penningen en het secretariaat in goede handen zijn, heb ik na enige aarzeling en bedenktijd ja gezegd. “Nu ik ja gezegd heb, ga ik ervoor. Ik ga er met de steun en medewerking van de collega’s het beste van maken”, besluit Ann enthousiast.

Ann is de dochter van Dries Dequae, Kortrijks CVP-politicus die verschillende jaren minister en later Kamervoorzitter was en ook een viertal jaar voorzitter van de Boerenbond. Apotheker Filip Princen is haar echtgenoot. De zaak wordt door de kinderen onder de paraplu Alpha Pharma op het eind van de Oekensestraat voortgezet.

13 kleinkinderen

Zelf volgde ze een opleiding ziekenhuis-apotheker aan de KU Leuven. Ze is de moeder van Anneleen, Tom, Simon, Paul, Johanna en Bert en ondertussen oma van dertien kleinkinderen. Ze is amateurfotografe, luistert graag naar klassieke muziek, houdt van bloemschikken en van reizen, ver en dichtbij. (AD)