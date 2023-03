Anemos Beachclub schenkt 1.827 euro aan de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije

Anemos Beachclub in Knokke-Heist zette een sportieve actie op poten ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. In ruil voor een gift aan het Consortium 12-12 konden enthousiastelingen wingboarden en stevig uitwaaien op strand. Dat bracht uiteindelijk 1.827 euro op.

“Als sportclub zocht en vond Anemos een leuke manier om geld in te zamelen. De zee is nog te koud, dus werden uitdagende alternatieven op het strand aangeboden: strandzeilen en wingboarden”, aldus initiatiefneemster Katrien Schiltz. “De jongste zomers zit het wingen echt in de lift. De versie op het droge is dan ook een leuke kennismaking met die nieuwe sport. En het is extra leuk als mensen dit kunnen proberen in het kader van een goed doel. Om deze sporten te kunnen beoefenen, heb je specifieke weersomstandigheden nodig. De condities zaten allemaal mee: laagwater op de middag en een stevige noordenwind”, aldus Katrien die samen met de Anemos-leden Jan Keymeulen en Bart De Bie het strandzeilen begeleidde.

“Na het sportieve gedeelte konden de deelnemers hun energiepeil terug opkrikken met pannenkoeken, waarvan de opbrengst eveneens integraal naar het Consortium 12-12 ging. De teller van de actie strandde zo op 1.827 euro, waarvoor het Anemos-team de gulle deelnemers en de vrijwillige medewerkers enorm wilt bedanken. Het was een mooie, surfbare golf van solidariteit.”