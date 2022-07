André Windels (81) uit Wielsbeke gaat al dertig jaar mee op Chirokamp: “De jeugd heeft mijn steun”

Al dertig jaar kunnen Chiro Kris-Kras en Chiro Aktivo rekenen op hun proost André Windels. De 81-jarige priester is al sinds 2008 met pensioen, maar gaat nog altijd mee op kamp. “De jeugd is de toekomst. Daarom blijf ik haar steunen”, klinkt het.

André Windels groeide op in Kachtem. Hij was er Chiroleider en later ook proost van die Chiro. In 1991 benoemde de bisschop André tot priester van de Wielsbeekse Sint-Laurentiusparochie. Hij zocht contact met de plaatselijke Chiro-meisjesgroep Kris-Kras en de jongensgroep Aktivo. “Nadat ze een jaar zonder priester hadden gezeten, vond ik het mijn taak om weer aansluiting te zoeken met de Chiro’s. De jeugd is de toekomst van onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat een katholieke jeugdbeweging een beroep kan doen op een priester.”

Mis en gebeden

Het eerste contact verliep eerder argwanend, maar na enkele samenkomsten was het ijs dan toch gebroken.

In 1992 ging André voor het eerst mee op kamp. Daar heeft hij zijn eigen takenpakket. “We houden elk kamp een misviering. Ik onderhoud ook de tafelgebeden bij de maaltijden. Daarnaast probeer ik de leiding zo goed mogelijk te ondersteunen, overdag en ‘s avonds tijdens de vergaderingen. Als er problemen zijn op een kamp, ben ik bereid om die mee te helpen oplossen. En dan zorg ik ook nog altijd graag eens voor ambiance door een lied te zingen of iemand te duvelen”, geeft hij aan. In 2008 ging André met pensioen en keerde hij terug naar zijn geboortedorp Kachtem. Toch is het contact met de Chiro altijd gebleven.

“Er kwamen wel nieuwe priesters in de parochie, maar de Chiro en ik zijn zo goed verbonden met elkaar. We kennen elkaar door en door. Chiro Kris-Kras en Chiro Aktivo verzorgen ook nog elk jaar de kerstmisviering, die ik dus graag voorga.”

Vrijere mentaliteit

In die dertig jaar tijd zag André wel veel veranderen. Het christelijke aspect staat niet meer helemaal centraal. “De mentaliteit is toch vrijer geworden. Ik merk dat de klemtoon meer gaan liggen is op het sociale aspect dan op het christelijke. Op zich is dat niet erg, want de maatschappij verandert nu eenmaal. Het belangrijkste is dat de leiders zich inzetten voor de Wielsbeekse jongens en meisjes.”

André wordt in november 82. Elk jaar stelt zich de vraag of hij nog altijd voor twintig dagen mee zal gaan op kamp: eerst tien dagen met de meisjes van Kris-Kras en daarna tien dagen met de jongens. Dit jaar trokken ze naar het Limburgse Bree. “Ze vragen het me elk jaar, maar ik bekijk het jaar per jaar. Zolang het gaat, ga ik heel graag mee”, besluit hij.

(NV)