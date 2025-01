Amira en Rune zijn de nieuwe jeugdprinses en -prins van O.V.D. Flodders: “Tijdens de stoet mogen ze mee in een cabrio”

De carnavalsvereniging Orde van de Flodders organiseerde op zaterdag 25 januari hun verkiezing van jeugdprins en jeugdprinses van O.V.D Flodders. Amira Vereype en Rune Declercq mochten de titels in ontvangst nemen. De kersverse jeugdprins en jeugdprinses mogen op zondag 30 maart mee in de Keikoppencarnavalstoet van Poperinge in een cabrio.

“De verkiezing van jeugdprins en jeugdprinses organiseren wij sinds 2024. Het was dus de tweede verkiezing. Jayden Dewyse en Khiraya Ameys waren de eerste jeugdprins en -prinses. Zij zijn zaterdag afgetreden en hebben de macht doorgegeven. We hebben de verkiezing overgenomen van O.V.D Poperingse Paljasjes”, vertelt Griet Defever, voorzitter Orde van de Flodders. “We vinden het belangrijk dat de kinderen de sfeer van carnaval al meekrijgen, omdat carnaval begint bij de jeugd. Als we willen dat carnaval blijft bestaan, moeten we bij de kinderen beginnen.”

Proeven

Kinderen moeten zes jaar zijn op de dag van de verkiezing om te mogen deelnemen aan de verkiezing van jeugdprins en -prinses. Daarnaast mogen ze nog geen 12 jaar zijn op de dag van de verkiezing. “Tijdens de verkiezing streden zeven meisjes voor de titel. Na vier ludieke proeven en een finale mocht Amira Vereype het kroontje op haar hoofd zetten. Rune Declercq was de enige jongen. Hij moest alle proeven meedoen en kon de jury overtuigen dat hij het verdiende om jeugdprins te zijn”, aldus Griet.

“De proeven waren om ter meest keer zes gooien in één minuut, schoenenpetanque, kikkerspel en om ter snelst smarties per kleur sorteren. De finale was een stop-de-band ronde waar de kandidaten een liedje mochten kiezen dat ze verder moesten zingen er er een beetje op dansen. Ze krijgen hierbij de hulp van één persoon naar keuze”, legt Griet uit. “De kersverse jeugdprins en jeugdprinses mogen op zondag 30 maart mee in de Keikoppencarnavalstoet van Poperinge in een cabrio van onze vereniging.”