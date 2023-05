Amerikaanse ambassadeur Michael Adler wordt geïntroniseerd in de Koninklijke Orde van de Paardevisser

Hoog bezoek vrijdag op het strand aan Windekind te Oostduinkerke waar Amerikaans ambassadeur Michael Adler een bezoek bracht aan de paardenvissers. Verschillende bekende Belgen, topchefs en politici zijn reeds ridder of ambassadeur van de Koninklijke Orde van de Paardevisser en nu dus ook de Amerikaanse ambassadeur.

De ambassadeur is sterk geïnteresseerd in erfgoed en ging graag in op het voorstel van de Orde om het ambacht van garnaalvisser te paard beter te leren kennen.

Benoemd door Biden

Adler werd in 2021 benoemd door Amerikaans president Joe Biden en is één van de nauwe contacten van de president. Michael M. Adler is CEO van de Adler Group, één van de grootste vastgoedbedrijven in Zuid-Florida. Hij steunt het kamp van de Democraten en was plaatselijk betrokken bij de raden van bestuur van een ziekenhuis, een universiteit en de Joodse Federatie van Greater Miami. Hij is nu ook officieel ambassadeur geworden van de Koninklijke Orde van de Paardevisser en woonde eveneens een demonstratie bij van de paardenvissers in Oostduinkerke. Stefaan Hancke en Bruno Mertens, twee van de vijftien erkende paardenvissers, trokken met hun paard de zee in en gaven de nodige uitleg.

Traditie levendig houden

Adler is nog maar een jaar ambassadeur en wil ons erfgoed en traditie beter leren kennen. “Het is een eer om opgenomen te worden in de Koninklijke Orde van de Paardevisser. Cultureel erfgoed dat zo sterk is in België, is iets dat ik apprecieer. Ik hoorde al van het ambacht van garnaalvisser te paard toen ik hier toekwam anderhalf jaar geleden. Ik volg dezelfde traditie van Amerikaanse ambassadeurs die naar Oostduinkerke komen om de wereldberoemde paardenvissers aan het werk te zien. Het is belangrijk deze traditie levendig te houden door er aan deel te nemen en het is een grote eer om geridderd te worden”, aldus ambassadeur Michael M. Adler. (PG)