Alice telde liefst 55 jaar de centen bij Okra Sint-Elooi

Meer dan een halve eeuw stond Alice Slabbynck in voor het financieel beheer van Okra Sint-Elooi. “Met potlood en cahier werden alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig bijgehouden. Alles moest tot op de centiem kloppen”, looft voorzitter Paul Crutelle haar kwaliteiten.

Het bestuur van Okra trefpunt Zedelgem Sint-Elooi verzamelde in Brasserie Devaux in Veldegem om afscheid te nemen van Okra-kassierster, of ‘financieel verantwoordelijke’ in mooie woorden, Alice Slabbynck. “Zij heeft meer dan 55 jaar het financieel beheer van ons trefpunt waargenomen. Met een feestelijke maaltijd in het bijzijn van al onze bestuursleden, wilden wij haar dan ook in de bloemetjes zetten voor haar meer dan een halve eeuw inzet. Tijdens deze uitzonderlijk lange periode heeft Alice zes voorzitters gekend, namelijk René Slabbynck, Maurice Bolle, Alice Demey, Laurent Defraeye, August Devlieghere en mezelf”, begint Paul Crutelle, voorzitter van Okra Sint-Elooi.

Trouw op post

Op alle vergaderingen, kaartnamiddagen en andere activiteiten was Alice altijd trouw op post. “Onze kassa hield ze steeds goed in de gaten. Met potlood en cahier werden alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig bijgehouden. Alles moest tot op de centiem kloppen.”

“Op het einde van de maand kwam ik bij Alice op bezoek met de dagklappers, de uitnodigingen voor activiteiten en om de Okra-magazines onder onze bestuursleden te verdelen. Nadien werden de financiën eens onder de loep genomen. Dit gebeurde telkens in het gezelschap van een stevig elixirke d’Anvers. Nooit of te nimmer hebben we geredetwist over bepaalde zaken. Alice heeft altijd het beste van zichzelf gegeven voor Okra Sint-Elooi”, vervolgt de voorzitter.

“We begrijpen de moeilijke beslissing van Alice om er nu, na meer dan 55 jaar, een punt achter te zetten. Een periode van meer dan een halve eeuw. Weinigen zullen het haar nadoen. Toch is dit geen definitief afscheid. Ik ben ervan overtuigd dat Alice nog op veel van onze activiteiten aanwezig zal zijn.”

Opvolger gevonden

Na een beetje zoekwerk werd een opvolger gevonden in kaartverantwoordelijke Marnix Van Colen. “We zijn heel blij dat Marnix deze niet te verwaarlozen taak wil overnemen. Hij zal dat ongetwijfeld heel goed doen”, besluit Paul Crutelle.

(BC)