Alexander Ockier is nieuwe voorzitter van feestcomité Statiewijk in Deerlijk

Alexander Ockier is de nieuwe voorzitter van het feestcomité van de Statiewijk. Hij volgt Carl De Donder op die gedurende vele jaren die functie waarnam. Ook ondervoorzitter Germain Cloet en wijkburgemeester Willy Cattebeke beslisten om een stapje opzij te zetten.

“Het bestuur werd de jongste jaren uitgebreid met enkele jonge dynamische krachten,” stelde uittredend voorzitter Carl De Donder. “Ik heb vele jaren de kar getrokken. Het is mooi geweest. Hoog tijd voor opvolging. Ik ben er van overtuigd dat we met Alexander Ockier als nieuwe voorzitter klaar zijn voor de toekomst.”

Alexander Ockier (43), gehuwd met Emily Desmet en vader van Lucas en Casper, is al sinds 2010 lid van het kernbestuur. “Het is geenszins de bedoeling om een totaal andere koers te varen. We gaan behouden wat goed is en uitkijken wat er in de toekomst moet bijgeschaafd worden. Het is de bedoeling dat we nog dit jaar een nieuwe wijkburgemeester zullen verkiezen.” (DRD)