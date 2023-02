Al twee organisaties dienden in Roeselare dossier in voor grote investeringen tot 250.000 euro

Sinds kort kunnen verenigingen nu ook voor grote investeringen een subsidiedossier indienen bij het huisvestingsfonds in Roeselare. Twee organisaties gingen daar al op in, een aantal dat perfect past in hetgeen budgettair voorzien werd. De dossiers worden nu eerst bestudeerd vooraleer er een beslissing wordt genomen.

“Onze stad hecht groot belang aan de meerwaarde van het prachtige werk van vele vrijwilligers in tal van verenigingen die onze stad rijk is”, klinkt het bij Ria Vanzieleghem (CD&V). “Zelfs in moeilijke tijden wordt niet bespaard op de ondersteuning van verenigingen en worden de subsidies gevrijwaard en richtte men het huisvestingsfonds op met als doel de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur van de Roeselaarse verenigingen te verbeteren.”

“Na één jaar werking werd het huisvestingsfonds geëvalueerd en kreeg het een uitbreiding. De stad kreeg vanuit de verenigingen signalen dat het huisvestingsfonds niet kon voldoen aan hun noden voor grotere werken. In oktober verleden jaar werd een herwerkt reglement goedgekeurd waardoor grote investeringen in aanmerking kunnen komen. Ik ben dan ook benieuwd hoeveel aanvragen er reeds geweest zijn sedert het huisvestingsfonds tot stand kwam en vanuit welke verenigingen?”

Twee dossiers

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): “Het is de eerste keer dat men dossiers kon indienen, zowel voor grote als kleine infrastructuurwerken. Op vandaag hebben we een vijftal subsidieaanvragen, waarvan twee voor een grote investering. Het gaat om KSV Rumbeke en Rista. Die investeringen kunnen tot maximaal 250.000 euro gaan. Daarnaast zijn er ook drie verenigingen die een project voor kleine investering hebben ingediend. Het gaat om de Kajakvaarders, Dansibo en de parochiale werking in de Godelievewijk. Die gaat om tussenkomsten tot 5.000 euro. Wij gaan die dossiers nu bekijken en zo snel mogelijk beslissen, om een eerste schijf uit kunnen uitbetalen zodra de werken starten. Ieder jaar voorzien we 750.000 euro binnen het budget, dus dat komt wel overeen. Wat de vorige jaren betreft, zien we dat er in 2021 elf dossieraanvragen waren, in 2022 waren dat zes dossiers. Goed voor een kleine 300.000 euro aan investeringen.”