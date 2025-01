Akabe de Iris organiseert opnieuw indoorpretpark: “Voor kinderen en jongeren met extra noden”

Akabe de Iris, een scoutsgroep voor kinderen en jongeren met extra noden, organiseert dit jaar de elfde editie van het indoorpretpark. Het indoorpretpark vindt plaats in zaal Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge, op zaterdag 8 en zondag 9 maart.

“In en rond Poperinge zijn er heel wat jeugdbewegingen die verschillende evenementen organiseren. Iedere jeugdbeweging heeft wel een typisch evenement waarvoor ze bekendstaan. Bij ons is dat echt het indoorpretpark. Het is een uniek concept waar heel veel voorbereidingswerk in gestoken wordt, maar op het weekend zelf merk je meteen dat dit het allemaal waard was”, zegt Lotte Van Moerkerke van Akabe de Iris.

Boerderij

“Het is mooi om te zien dat de kinderen zich rot amuseren op de springkastelen en de extra activiteiten zoals schminken, glittertattoos, gekke kapsels… Elk jaar voorzien we ook een thema en maken we eigen decors om de zaal leuk in te richten in dat thema. Dit jaar is het boerderij. Tijdens dit tweedaags evenement wordt de Maeke Blyde omgetoverd in een waar speelparadijs. Ook dit jaar is er voor elk wat wils, zoals een hindernissenparcours of een knusse snoezelhoek en nog vele andere spelletjes en springkastelen om te ontdekken, zegt Lotte.

“Daarnaast kunnen kinderen zich ook laten schminken, een gek kapsel aanmeten of een toffe foto maken in onze fotobooth. Even rusten van al het spelen of als (groot)ouder/ begeleider wat dorst? Er is ook de mogelijkheid om iets te drinken en te eten bij onze bar. “Vorig jaar mochten we rond de 450 kinderen en jongeren ontvangen op ons indoorpretpark.”

Akabe de Iris is een scouts voor kinderen en jongeren met extra noden. “Om de 2 weken hebben wij op zaterdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur activiteit in onze lokalen rond de Kouter. Wij zijn eigenlijk net zoals andere jeugdbewegingen en gaan ook op kamp, weekend, uitstap… Wij passen enkel onze activiteiten aan aan de noden van de leden.” De afkorting Akabe staat voor Anders KAn BEst.

Begeleiding

“Je bent welkom in ons indoorpretpark op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Op zaterdag zijn we open van 10 tot 17 uur, voor alle kinderen tot 12 jaar. Op zondag zijn we open van 10 tot 16.30 uur, voor alle kinderen tot 12 jaar en ook voor jongeren met een beperking tot 21 jaar.” De inkomprijs is 7 euro per kind. Voor jeugdbewegingen of grote groepen (>10 kinderen) is de inkomprijs 5 euro per kind. Begeleiding is verplicht. Toegang is gratis voor (groot)ouders of begeleiders. Het indoorpretpark gaat door in zaal Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge.

Info: indoorpretpark@de-iris.be