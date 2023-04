Agnes Vandeveire (15) na haar Belgische titel:“Ik zou van boksen graag mijn beroep willen maken”

Boksen lijkt meer en meer aan te slaan bij jonge vrouwelijke sporters. Een jaar geleden maakte Agnes Vandeveire uit Ingelmunster de overstap van JC Kawaishi naar de Ingelmunsterse boksclub. Talent heeft ze alvast, want op 26 maart won ze de finale van het kampioenschap van België bij de nieuwelingen.

De 15-jarige Agnes Vandeveire gaat naar school in Izegem op campus IDP, waar ze in het derde middelbaar zit. “Eigenlijk is het de bedoeling om later professioneel bokser te worden, maar ik probeer eerst nog een verpleegstersdiploma te halen”, zegt ze. “Al jarenlang ben ik een groot supporter van de Amerikaanse bokser Clarissa Shields. Ik volg haar al jaren op YouTube. Zij heeft bovendien een veel groter palmares dan onze Delfine Persoon. Vooral van haar boksstijl ben ik een grote fan.”

Initiatie

“Waarom ik de overstap van het judo naar de boks heb gemaakt? Judo deed ik al van toen ik vijf jaar was. Ik ben er nog een beetje mee bezig, al staat het op een heel laag pitje. In die tien jaar in de judosport ben ik twee keer provinciaal kampioen en één keer Vlaams kampioen geworden en heb ik ook mijn bruine gordel behaald.

De overstap naar de boks heeft alles te maken met mijn broer Wajdi, die al vroeger de overstap had gemaakt. Ik wilde mijn broer eens aan het werk zien bij zijn club, en ik mocht meteen meetrainen van coach Gino Adams. Na afloop van die initiatie vond ik boksen zo leuk, dat ik er meteen aan dacht om te stoppen met judo. In het judo gaat het alleen maar om smijten, en in boks om slaan. Intussen staat mijn besluit vast: ik stop met judo na het behalen van de zwarte gordel.”

Verpleegster

“Ik hoop de bokstrainingen verder te kunnen combineren met mijn studies voor verpleegster. Ik wil iets achter de hand hebben mocht het boksavontuur mislukken. Gelukkig ben ik niet het enige meisje in de Ingelmunsterse boksclub. Nu neem ik een voorbeeld aan de Ingelmunsterse Amy Naert, die ook heel goed bezig is. Hoe dan ook, ik hoop van de bokssport mijn beroep te kunnen maken, maar ik besef dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Maar mijn nationale titel is een opsteker en geeft mij moed om ermee door te gaan.”

Haar trainer Gino Adams bevestigt dat Agnes veel talent heeft. “Het is een doorbijtertje. Ze kan bovendien heel hard slaan en geeft nooit op. Alleen is ze soms wat lui op de trainingen, maar ik zal ervoor zorgen dat er meer pit in komt. Op termijn kan ze een heel goede bokser worden.”