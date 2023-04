Aftellen naar het BK Wielrennen (1): verenigingen slaan handen in elkaar en zo krijgt ook Emelgem een eigen fandorp

Dat het BK wielrennen voor elite dames en heren op zondag 25 juni in Izegem neerstrijkt, is natuurlijk geen nieuws meer. Die dag worden duizenden fans in het Izegemse centrum verwacht. Wij tellen nog tien weken af naar het BK en houden eerst halt in Emelgem.

In Kachtem komt op het Kachtemseplein de Verenigde Bar met de Bende van de Rostn als overkoepelende organisator, in Emelgem neemt het Dorpscomité van voorzitter Jan Maertens het voortouw. “Ons initiatief kun je inderdaad wat vergelijken met dat in Kachtem. Met het Dorpscomité ‘Emelgem, een dorp met pit’ hebben we een oproep gedaan naar de verenigingen die het zagen zitten om hier mee de schouders onder te zetten. In totaal zijn dat er negen geworden: Chiromeisjes Emelgem, Old Car Drivers, ‘t Huzeke vzw, Oudercomité Sint-Pietersschool, Femma Emelgem, KWB Emelgem, Samana Emelgem, de Emelgemse toneelvereniging Archontiko en Mannenkoor De Kerels. Van die laatste twee verenigingen ben ik trouwens ook voorzitter. Er zitten dus wel wat overlappingen tussen, maar het is vooral de bedoeling dat de Emelgemnaar dicht bij huis op een aangename manier van het BK kan genieten.”

Ideale locatie

Op 25 juni zal het volledige Emelgemseplein, voor het Dorpshuis, ingepalmd worden. “Het wordt uiteraard verkeersvrij gemaakt. We hebben al twee bierkarren van Verkindere op de kop kunnen tikken en zullen ook nog met partytentjes werken. Het moet eigenlijk een echt fandorp worden. We hebben ook het geluk dat we een ideale locatie hebben om de renners optimaal te zien. Het peloton zal van de brug komen, de Prinsessestraat in rijden en dan via de Kapelstraat naar de Baronstraat fietsen. Ze maken daar als het ware een blokje om. Iemand die ze twee keer wil zien, kan dat doen door zich snel via de Stijn Streuvelstraat van de Prinsessetraat naar de Baronstraat te begeven.”

Supportersbussen

Er is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de negen verenigingen. “Nu hebben we al een 25-tal vrijwilligers die die dag de handen uit de mouwen willen steken, maar dat aantal moet nog de hoogte in. De winst die we zullen boeken, zullen we via een verdeelsleutel verdelen onder de verenigingen. We zullen er uiteraard drank verkopen, maar je zal er ook iets kunnen eten. We doen alles in eigen beheer.”

Er wordt een echte volkstoeloop verwacht. “Het is ook zo dat de supportersbussen van de renners door Flanders Classics worden verdeeld over het parcours van de lokale ronde, zodat niet iedereen op de Grote Markt staat. Wij zullen dus ook renners toegewezen krijgen. Ik snorde al op dat Remco Evenepoel alleen al 15 bussen mobiliseert. Dat belooft dus.”