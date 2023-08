Aftellen naar 7 september: Izegem Koers met licht gewijzigd parcours en veel vertrouwde ingrediënten

Bordes Izegem Koers op donderdag 7 september put uit de ingrediënten die de vorige edities tot een succes maakten. Het parcours is licht gewijzigd en de teambussen zullen nu in de Kasteelstraat en de Groenestraat opgesteld staan. Start en finish situeren zich aan het Blauwhuis.

Vorig jaar anticipeerde het bestuur al op de werken aan de centrumbrug en werd een parcours uitgestippeld waarbij de centrale brug niet beklommen moest worden, maar wel de Sasbrug en Emelgembrug, zodat er ook door de centra van Kachtem en Emelgem gekoerst wordt.

De start situeert zich opnieuw aan het Blauwhuis. Via de Gentseheerweg en de Gentstraat gaat het door de Roeselaarsestraat tot over de Abele. Aan Garage Vanhulle rijdt men de Sasbrug op, via de Rumbeeksestraat komt het peloton het centrum van Kachtem binnen. De werken aan de Kachtemsestraat zijn achter de rug, zodat de renners nu gewoon rechtdoor kunnen rijden tot aan de Vijfwegen. Via de Vijfwegenstraat en de Dam komen ze de Prinsessestraat binnen, om zo de brug aan het VTI te beklimmen en via de rotonde weer aan de aankomstlijn te passeren. Er worden 18 ronden van 9,3 kilometer gereden.

Charmezanger Jens

Het startschot wordt gegeven om 14.30 uur. De voorstelling van de ploegen begint om 13.30 uur. De teambussen zullen opgesteld staan in de Kasteelstraat en de Groenestraat, op een boogscheut van de aankomstzone.

Het epicentrum komt zo nog meer rond Kasteel Blauwhuis te liggen. Er zijn opnieuw twee vipformules waarvoor de Villared en Vonk hun culinaire troeven op tafel gooien. De viptent gaat na de wedstrijd open voor het grote publiek. Er is ook weer livestreaming van de wedstrijd op groot scherm, en kroegbazen Yannick Deplae en Hein ‘Hoppie’ Dekiere slaan de handen opnieuw in elkaar om het Kwaremont Koerskaffee te laten draaien. ’s Avonds komt charmezanger Jens, onder meer bekend van zijn optredens op Bosmolens Ommegang, de meute in vervoering brengen. De afterparty duur tot 23 uur.

Ook Benjamin Declercq voelt het opnieuw kriebelen en komt normaal aan de start

Maar eerst het sportieve spektakel, natuurlijk. Vorig jaar won huidig wereldkampioen Mathieu van der Poel na een wedstrijd die hij mee kleur gaf. Izegem Koers moet dit jaar afrekenen met concurrentie van de Vuelta, de Ronde van Groot-Brittannië en enkele Canadese koersen, maar opnieuw maakt men werk van een interessant deelnemersveld. “Vaak wordt door de ploegen pas in laatste instantie beslist wie waar zal koersen. Maar we hebben nu al de verzekerde deelname van ploegen als Alpecin-Deceuninck, Sport Vlaanderen-Baloise, Tarteletto-Isorex, Bingoal-WB, het developmentteam van Soudal-Quick.Step…”, zegt Pieter-Jan Debackere. Ook Benjamin Declercq voelt het opnieuw kriebelen en zou met een dagvergunning aan de start komen.

Voorzitter Vincent Guillemyn – die de steun van stad en politie apprecieert – wil ook nog eens nadrukkelijk de mannen bedanken die opnieuw instaan voor het rekruteren van de seingevers. “We hebben er een 125-tal nodig”, stipt Luc Buyse aan. En na twee jaar regen hoopt men op zonnig weer. “De weergoden mogen eens meewerken, dit jaar.”