“Afgelopen jaren hebben we prachtige resultaten geboekt”: Dirk Poppe blijft voorzitter van Oostendse Sportraad

Onlangs had in het Vesaliusinstituut de jaarlijkse algemene vergadering van de Sportraad plaats. Gelijklopend met de gemeenteraadverkiezingen werd er dit keer ook een nieuwe raad van bestuur en een dagelijks bestuur verkozen.

Twintig leden maken deel uit van de raad van bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit Dirk Poppe die voorzitter blijft, Jacques Denys (TTC Drive Oostende), Marc Decraemer (Zwaantjes Roller Club), Peter Beyen (Cricket Vlaanderen), Annick Deweert (turnen,WIK Oostende), Benjamin Verlet (12B04 Triatlon), Olivier Brackx (Fineska Basket@Sea) en Jean Delahaye (zeilen RNSYC).

De nieuwe leden in de raad van bestuur zijn June Beuselinck (Ostend Tennis en Padel), Benoit Quatannens (Eclair Hockey), Dirk Gunst (baseball Piranhas) en Rick Coucke (KVDO Jeugd). Verder zetelen in de raad van bestuur: Rosita Allary (Thor Handbal), Philippe Develter (Hermes Volley), Olivier Lahaye (Surfclub Inside-Outside), Freddy Marlein (Vrije Zwemmers Oostende), Wim Milh (Turnclub De Zeester), Luc Timmerman (zwemmen, ROSC), Val Van Neste (Judo Club Oostende) en Nick Vanhaecke (Movement).

Duidelijke missie

De Sportraad heeft een duidelijke missie: de sport in Oostende bevorderen en de kwaliteit ervan verhogen. “Dankzij de constructieve samenwerking binnen de raad van bestuur, de algemene vergadering en het stadsbestuur hebben we de afgelopen zes jaar prachtige resultaten geboekt”, klinkt voorzitter Dirk Poppe. “Onze taak zit er niet op. Er liggen nog heel wat uitdagingen op ons te wachten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een masterplan voor het Schorrepark, waarbij we rekening houden met mobiliteit. Verdere renovaties aan Sportcentrum De Koninklijke Stallingen, het onderhoud van bestaande infrastructuur en de verdere uitbouw van Oostende als watersportstad, extra ondersteuning voor niet-georganiseerde sporters en juridische hulp voor sportclubs en het vereenvoudigen van de subsidiëring.” (ACR)