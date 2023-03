Afbraakwerken De Samenkomst in Ledegem starten iets later dan gepland

De afbraakwerken van De Samenkomst starten iets later dan aanvankelijk gepland. Normaal gezien zou de aannemer half maart reeds starten, maar die plannen worden met een maandje opgeschoven.

Enkele weken geleden vond met het filiaalconcert van STAP Ledegem het laatste evenement in De Samenkomst plaats. De huidige zaal en het oude schoolgebouw worden er afgebroken en maken plaats voor twee gloednieuwe gebouwen en een groenzone. De nieuwe gebouwen zouden instapklaar moeten zijn in het voorjaar van 2025. Op de gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Caroline Seynhaeve (Vooruit) of er reeds een tijdelijke oplossing is voor de huidige gebruikers van de site. Onder andere de leerlingen van de muziekschool zullen tijdens de werken ergens anders moeten vertoeven. “Normaal gezien kunnen we het leegstaande gebouw waar fitnesscentrum Ampe’s Gym gebruiken. Voor de theoretische lessen zal er gebruik gemaakt kunnen worden van de lokalen van de vrije basisschool De Peereboom”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Hoppinpunt

Oppositieraadslid Andy Vandoorne (Vooruit) merkte nog op dat de plannen om een hoppinpunt te voorzien aan de toekomstige Samenkomst van tafel zijn. “Uit onderzoek bleek dat een dergelijk vervoersknooppunt op die locatie niet ideaal zou zijn. Zo zouden we onder andere teveel parkeermogelijkheden verliezen”, aldus schepen van mobiliteit Greta Vandeputte (CD&V/VD). Het huidige hoppinpunt nabij de sporthal in Ledegem blijft gewoon behouden.