Afbraak ontmoetingscentrum Ter Bercle in Pervijze start begin september

Begin september start een aannemer met het afbreken van ontmoetingscentrum Ten Bercle in Pervijze. In de plaats komt er een gloednieuwe en moderne ontmoetingsplaats. Naast een tijdelijke verhuis van het verenigingsleven brengen de werken nog enkele andere veranderingen met zich mee.

In de schaduw van de kerk in Pervijze verrijst binnenkort een nieuw ontmoetingscentrum. Dat komt op de huidige locatie en zal een belangrijke spil worden in het gemeenschapsleven. In de week van 4 september laat de stad de omgeving rond het bestaande gebouw klaarmaken voor afbraak. Zo worden verkeersborden en verlichtingspalen weggehaald. Ook op het woonerf worden de verlichtingspalen, parkeerpalen en zitbank weggenomen. De urnenwand aan de kant van de begraafplaats wordt eveneens verplaatst binnen de zone op de begraafplaats die hiervoor bestemd is, om beschadiging tijdens de afbraakfase te vermijden.

OC Volcraven

De afbraakwerken starten vanaf 11 september en zullen zo’n drie maanden in beslag nemen. Een flink gedeelte van de stenen – zo’n 65.000 – zullen gerecupereerd worden voor onder andere de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum. “Tijdens deze werken blijft de toegang tot het woonerf steeds gegarandeerd voor voetgangers en wagens”, klinkt het bij de stad. “Ook het achterliggende speelplein blijft toegankelijk, maar dan enkel via de ingang achter de begraafplaats. Hoewel de parking voor het ontmoetingscentrum tijdens de volledige constructieperiode als werfzone ingenomen zal worden, blijft de toegang tot de begraafplaats en kerk verzekerd.”

Door de werken moet het dorp het een tijdje zonder ontmoetingscentrum stellen. “Om dit op te vangen verhuist het verenigingsleven – met uitzondering van jeugdhuis N’obus – even naar Oostkerke, waar de verenigingen een tijdelijk onderkomen vinden in OC Volcraven. De dorpsbibliotheek blijft tijdens de werken gesloten, en krijgt een nieuwe stek in het toekomstige OC in Pervijze.”

De start van de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum is gepland tegen het einde van dit jaar. De totale duur van de werken wordt geschat op zo’n 250 werkdagen, dus een volledig kalenderjaar met de afbraak inbegrepen.